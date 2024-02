Stało się. Pszenica na Matif już poniżej 200 EUR/t

Stało się. Pszenica w najbardziej notowanym kontrakcie majowym staniała wczoraj w Paryżu o 3 EUR/t do 199,75 EUR/t. Z rynku nadchodzą niemal wyłącznie niekorzystne informacje, jak np. ta, że egipski przetarg na 180 tys. ton wygrały Ukraina i Rumunia.

Egipt kupił 120 tys. ton pszenicy ukraińskiej i 60 tys. ton pszenicy rosyjskiej. Warto zwrócić uwagę na ceny; ukraińska FOB to 218,1 USD/t plus cena frachtu 36,9 USD/t, zaś rumuńska FOB to 237 USD/t plus cena frachtu 17,6 USD/t. Widać więc, o ile droższy jest fracht z Ukrainy. Rosyjska pszenica była oferowana za 265 USD FOB.

Szacuje się zwiększone zapasy końcowe pszenicy w USA – 769 mln buszli wobec 658 mln buszli w ubiegłym roku, co wynika z konkurencji rosyjskiej i ukraińskiej oraz dobrych prognoz zbiorów. Na CBoT cena pszenicy marcowej spadła o 18,5 ct do 567 ct/bu (194 EUR/t).

Rzepak taniał drugi dzień z rzędu, tym razem o 3 EUR do 421,50 EUR/t podążając za spadkiem ceny soi za oceanem; ta straciła 8,5 ct/ bu osiągając 1162,25 ct/bu – wartość najniższą od 3 lat.

Również kukurydza staniała; na CBoT w kontraktach na marzec o 6,5 ct do 417,75 ct/bu, do poziomu najniższego od 3 lat, zaś na Matif w kontraktach czerwcowych o 2 EUR/t do 173,75 EUR/t.