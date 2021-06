Stało- czy zmiennokomorowa? Jaka prasa do sianokiszonki?

Prasy zwijające to obecnie jedne z najpopularniejszych maszyn przeznaczonych do zbioru zielonek, zwłaszcza w mniejszych i średnich gospodarstwach. Ich różnorodność może przyprawić o ból głowy. My jednak postaramy się rozwiać przynajmniej część wątpliwości.

Bogaty park maszynowy, którym dysponują współcześni rolnicy, pozwala na sprawne przemieszczanie i owijanie dużych i ciężkich bel zielonki, a także późniejsze zadawanie paszy. I o ile metoda zakiszania zielonki w belach nie jest najtańsza, np. w porównaniu do zakiszania w pryzmie czy silosie (choćby ze względu na duże zużycie folii kiszonkarskiej), o tyle jej niewątpliwą zaletą jest podzielność porcji paszy, a także możliwość zbioru “na raty”, czyli w różnych terminach, co ma szczególne znaczenie na rozdrobnionych polach o zróżnicowanych warunkach wzrostu roślin. Zaletą samych pras zwijających jest natomiast ich uniwersalność – poradzą sobie zarówno ze zbiorem zielonek czy siana, jak również słomy, co wykorzystują także większe gospodarstwa.

Proste “stałokomorówki”

Zasadniczo prasy zwijające dzielą sie w oparciu o rodzaj komory zwijania. Wyróżnia się tu dwa typy maszyn: stałokomorowe oraz zmiennokomorowe, przy czym podział ten wynika nie z możliwości regulacji ostatecznej średnicy tworzonych bel, a z samego przebiegu procesu prasowania. Otóż w przypadku pras stałokomorowych, komora zwijania ma zawsze jednakową objętość, a zwiększająca się ilość materiału wewnątrz powoduje wzrost jego zagęszczenia. W efekcie uzyskuje się luźniejszy i bardziej nieuporządkowany (pofałdowany) rdzeń beli oraz dość mocno zbite jej wierzchnie warstwy, natomiast podczas formowania beli wyraźnie odczuwalny jest wzrost obciążenia silnika ciągnika w końcowej jego fazie. Zaletą takich maszyn jest przede wszystkim prosta konstrukcja i niewygórowane koszty zakupu oraz eksploatacji, wadą – ograniczona wydajność, możliwość formowania bel w jednym rozmiarze (średnica zazwyczaj 1,2 lub 1,5 m) oraz stosunkowo niewielka gęstość prasowanego materiału.

Jest to jednak doskonałe rozwiązanie dla mniejszych gospodarstw, gdzie mniejsze porcje materiału są bardziej poręczne zarówno z uwagi na szybkość zużywania paszy lub słomy, jak i udźwig maszyn transportowych. Rolnicy wykorzystujący prasę zwijającą przede wszystkim do sporządzania sianokiszonek, zazwyczaj decydują się na konstrukcje walcowe, zapewniające z reguły większe zagęszczenie materiału niż łańcuchowe. Te drugie natomiast odznaczają się niewielkim zapotrzebowaniem na moc ciągnika (od ok. 50 KM) i dobrze sprawdzają się przede wszystkim w suchym materiale, jak słoma czy siano.

Wydajne “pasówki”

Komora zwijająca pras zmiennokomorowych wygląda zupełnie inaczej. Tworzona jest najczęściej przez zespół pasów (od dwóch do sześciu) lub przez łańcuchy połączone poprzecznymi belkami, i w początkowej fazie tworzenia beli ma średnicę nieprzekraczającą 0,5 m. Dopiero w miarę pojawiania się coraz większej ilości materiału wewnątrz komory, jej średnica zwiększa się, co pozwala na utrzymanie jednakowego stopnia zagęszczenia masy w całym przekroju beli: od rdzenia po samą krawędź. Obciążenie ciągnika również jest bardziej wyrównane podczas całego procesu prasowania. Za bardziej skomplikowaną i droższą konstrukcją tych maszyn przemawia wyższa wydajność, lepsze zagęszczenie masy roślinnej, a także możliwość regulacji średnicy bel, zazwyczaj w zakresie od 0,5 do 1,5–1,8 m. Należy jednak pamiętać, że zapotrzebowanie na moc w przypadku takich maszyn również jest wyższe.

Zagęszczanie i rozdrabnianie

W przypadku pras przeznaczonych do zbioru zielonek, niebagatelne znaczenie ma wyposażenie ich w rotor oraz zespół noży tnących. Rotor ma za zadanie wyrównywać strumień zbieranego materiału, wstępnie go zagęścić oraz przemieścić do komory zwijania. Jest jednak również niezbędnym elementem zespołu rozdrabniającego – bez niego noże tnące nie są w stanie pracować. Jeżeli prasa jest wyposażona w zespół noży tnących, to jest ich zazwyczaj od 11 do 14, a w najbardziej zaawansowanych maszynach zmiennokomorowych – nawet dwukrotnie więcej (przy czym połowę z nich można w dowolnym momencie wyłączyć, aby zmniejszyć stopień rozdrabniania). Warto zwrócić uwagę na obecność tego zespołu podczas zakupu prasy – teoretycznie użycie noży wiąże się z dodatkowym poborem energii, jednak w kontekście całego procesu przygotowania paszy okazuje się korzystne. Pocięty materiał znacznie lepiej zagęszcza się w komorze zwijania, co poprawia warunki zakiszania. Z kolei po trafieniu do wozu paszowego, bela jest znacznie szybciej przerabiana na TMR przez wóz paszowy, co skraca czas codziennej obsługi stada oraz zużycie paliwa na tym etapie.

Sznurek czy siatka?

Jednym z ważnych elementów wpływających na sprawny zbiór oraz późniejsze zadawanie pasz jest wybór materiału do owijania bel. Sznurek, z pozoru niedrogi w zakupie, okazuje się dość kłopotliwy. Przede wszystkim wydłużony czas przestojów maszyny związanych z owijaniem beli, i to przy pełnym obciążeniu silnika, przekłada się na wzrost kosztów, który niweluje oszczędność poczynioną podczas wyboru sznurka zamiast siatki. Ponadto sznurek nie zapewnia tak równej powierzchni beli, jak siatka, co powoduje pozostawianie większej ilości powietrza pod folią kiszonkarską. Najbardziej chyba jednak przekonujący jest argument związany z uciążliwym rozwijaniem sznurka przed załadowaniem beli do wozu paszowego. Dlatego w przypadku sianokiszonek wybór siatki wydaje się raczej oczywisty (o ile maszyna daje taką możliwość). Niektóre modele pras pozwalają wręcz zastąpić siatkę specjalną folią, która jednocześnie stanowi pierwszą warstwę nieprzepuszczalną, znajdującą się na bokach beli, gdzie, w przeciwieństwie do jej denek, folii kiszonkarskiej znajduje się najmniej. To rozwiązanie ogranicza również problem generowania różnych rodzajów odpadów wymagających utylizacji.

