Stała czy zmienna komora zwijania?

Prasy zwijające należą do najpopularniejszych maszyn spotykanych w polskich gospodarstwach. Mają zastosowanie zarówno w szeroko rozumianej produkcji zwierzęcej, jak i roślinnej.

Mimo że efekt działania wszystkich pras zwijających jest podobny, to znaczy sprasowanie luźnej słomy pozostawionej przez kombajn na polu w cylindryczne bele, to jednak istnieje wyraźny podział na dwie kategorie maszyn: stało- i zmiennokomorowe. Różnice widoczne są w konstrukcji, sposobie tworzenia bel i ich specyfice, a także w zastosowaniu poszczególnych typów maszyn, o czym warto pamiętać przy wyborze maszyny do gospodarstwa.

Komora stała

Poza prasami stało- i zmiennokomorowymi, na rynku pojawiły się także konstrukcje pośrednie, to znaczy prasy stałokomorowe z możliwością regulacji średnicy beli w niewielkim zakresie. Swego czasu pojawiła się także zmiennokomorowa maszyna bez możliwości regulacji średnicy beli (obecnie nieoferowana).

I uwaga: tu nie należy mylić pojęć. Określenie “stało-” lub “zmiennokomorowa” nie odnosi się do możliwości regulacji średnicy tworzonych bel, a do samego sposobu ich formowania (zazwyczaj te dwie cechy są ze sobą powiązane, ale nie zawsze). W prasie stałokomorowej bowiem średnica komory zwijania jest przez cały czas taka sama, a materiał dostający się do wnętrza jest zagęszczany w całej objętości po częściowym wypełnieniu się komory. Dopiero w końcowej fazie siła zgniotu znacznie wzrasta i bela ulega silnemu zagęszczeniu (ale głównie jej zewnętrzne warstwy, rdzeń zaś pozostaje stosunkowo luźny i pomarszczony). Stąd też zapotrzebowanie mocy, choć w “stałokomorówkach” zazwyczaj niezbyt wysokie, w trakcie pracy jest nierówne (coraz wyższe w końcowej fazie formowania beli). Trudno także o uzyskanie odpowiedniego wykorzystania mocy ciągnika i osiągnięcie wysokiej wydajności pracy przy zachowaniu odpowiednio silnego zagęszczenia bel.

Niewątpliwą zaletą tego typu pras jest stosunkowo prosta konstrukcja, a co za tym idzie, także niewygórowana cena zakupu i eksploatacji. Atutem jest także niskie zapotrzebowanie na moc, zazwyczaj w granicach 100 KM, a w przypadku maszyny pozbawionej zespołu tnącego, nawet poniżej 50 KM. Ta cecha pozwala na wdrożenie technologii zbioru pasz i słomy w belach nawet w niewielkich gospodarstwach.

Komora zmienna

Znacznie bardziej zaawansowane konstrukcyjnie, a zarazem droższe są maszyny zmiennokomorowe, zazwyczaj wyposażone w pasową komorę zwijania. Jednak wysoka wydajność robocza i równomierne obciążenie ciągnika to tylko niektóre z ich zalet. Przede wszystkim tworzą one bele silnie zagęszczone już od samego rdzenia. Lepsze zagęszczenie oznacza mniejszą liczbę bel, a to przekłada się na sprawniejszy transport, mniejszą powierzchnię składowania, a także niższe koszty związane z owijaniem zielonki folią. Ponadto prasy zmiennokomorowe mają zazwyczaj także możliwość regulacji średnicy tworzonych bel w zakresie od nieco poniżej 100 do 150-180 cm, a czasem nawet więcej. W efekcie możliwe jest formowanie podzielnych i umiarkowanie ciężkich bel zielonki oraz dużych, ułatwiających wydajny transport bel słomy za pomocą jednej maszyny. Taka elastyczność jest szczególnie doceniana przez właścicieli większych gospodarstw o produkcji mieszanej, a także usługodawców rolnych.

Co wybrać?

Rolnicy dysponujący większym areałem, stawiający na wysoką wydajność pracy, zdecydowanie sięgną po prasy zmiennokomorowe. Wyższy koszt ich zakupu powoduje, że inwestycja w tak zaawansowane maszyny do gospodarstw o niewielkim areale staje się nieopłacalna. Łakomym kąskiem mogą się wydawać sporo tańsze maszyny zmiennokomorowe z drugiej ręki. Należy jednak być ostrożnym w ocenie ich stanu technicznego oraz pamiętać o kosztach zakupu części zamiennych. Jeżeli nadejdzie czas wymiany kompletu pasów, trzeba będzie wydać kilka, a nawet kilkanaście tysięcy zł. Wówczas bardziej rozsądny wydaje się zakup prostej i niedrogiej maszyny stałokomorowej – uniwersalnej i z powodzeniem wystarczającej na potrzeby mniejszych i średnich gospodarstw.

Łukasz Wasak