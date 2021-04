Stabilny rynek metali i dobre ceny złomu. Ile kosztuje złom?

Chyba w każdej branży istnieje przynajmniej nuta niepewności związana z pandemią Covid-19. Mimo to początek roku dla rynku złomu był bardzo udany, a co najważniejsze, nadal można uzyskać za surowiec dobrą cenę.

Pomimo pandemii, koniunktura na świecie jest całkiem niezła; 5,5-procentowy wzrost światowej gospodarki zapowiadany w tym roku przez ekspertów to dobry sygnał. Ponadto znacznie w stosunku do ubiegłego mają wzrosnąć w tym roku przepływy handlowe. Rośnie również światowa produkcja stali, co znajduje swoje odzwierciedlenie w popycie i, rzecz jasna, w cenach.

Za złom stalowy N10, a więc blachy stalowe 0-4 mm, karoserie samochodowe itp. podmioty skupowe płacą obecnie średnio 1 zł/kg. Złom stalowy W2, a więc elementy powyżej 2 mm kosztuje ok. 1,2 zł/kg, zaś złom W7, a więc o grubości min. 6 mm kosztuje 1,24 zł/kg. Za złom żeliwny płacą zwykle ok. 1,18 zł/kg, zaś złom poprodukcyjny kosztuje średnio 1,28 zł/kg.

Co z innymi rodzajami złomu? Ceny złomu aluminiowego są bardzo różne i zależą od jego rodzaju; za puszki płacą średnio 3 zł/kg, za chłodnice 2,2 zł/kg, zaś za tzw. złom aluminium sektor, czyli złom poenergetyczny o grubym przekroju 4-5 mm drutu nawet 6,5 zł/kg.

Za miedź można otrzymać, w zależności od rodzaju, zazwyczaj od 27 do 32 zł/kg (znacznie tańsze są tylko chłodnice, za które płacą średnio 22,5 zł/kg).

Za złom mosiężny płacą od 15 do 20 zł/kg, za akumulatory Pb 2,6 zł/kg, zaś za 100-procentową cynę 60 zł/kg.