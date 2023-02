Duża ilość transakcji na pszenicę konsumpcyjną z dostawą do portów: Ceny zbóż 03.02.2023

Aktualnie najlepiej sprzedającym się zbożem jest pszenica konsumpcyjna 12,5 proc. białka, która od połowy stycznia 2023 r. utrzymuje stałą cenę w portach na poziomie 1330-1350 zł/t.

Jak informuje portal ewgt.com.pl, na pszenicę o zawartości białka 14 proc. popyt zmalał, a jej aktualna cena w portach to 1380 zł/t. Stabilną cenę w portach utrzymuje też kukurydza – 1230-1250 zł/t.

Ilość zawieranych transakcji z dostawą do portów jest duża, ponieważ klienci z południa kraju decydują się na sprzedaż i dostawę do magazynów portowych.

W kraju dobrze sprzedaje się pszenica paszowa (cena max 1220 zł/t) i kukurydza (cena max 1170 zł/t). Popyt na pozostałe zboża w kraju jest minimalny, podmioty skupowe są zasypane zbożem krajowym i importowanym.

Jeszcze w województwie zachodniopomorskim można znaleźć korzystne oferty zakupu na eksport pszenżyta, żyta, jęczmienia i owsa, o kilkadziesiąt złotych drożej niż w centrum kraju.

Nie lepiej wygląda sytuacja na rynku rzepaku. Mało jest ofert zakupu tych nasion na biopaliwa. Ceny systematycznie spadają, obecnie cena z dostawą do portu w lutym to 2560 zł/t, a w magazynach krajowych oferowano za rzepak od 2410 do 2520 zł/t.

Źródło cen: e-WGT