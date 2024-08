Stabilizacja cen pszenicy i mocne odbicie na rynku rzepaku

Wczorajszy handel na giełdach przyniósł uspokojenie na rynku pszenicy i przede wszystkim mocne odbicie cen na rynku rzepaku, którego ceny wzrosły w czasie sesji o 10 euro na tonie.

W przypadku pszenicy na Matif najbardziej aktywny grudniowy kontrakt spadł o 0,25 EUR do 224,50 EUR/t, ale już późniejsze kontrakty wzrosły nawet o 2 EUR. Nieznaczne spadki notowała również amerykańska pszenica na CBoT gdyż kontrakt wrześniowy spadł o 5 centów do 538,25 centów/buszel (181 EUR/t).

Przetarg Egiptu na pszenicę na 3,8 mln ton, który ma zostać dostarczony do kwietnia 2025 roku, nie wywołał euforii na giełdach, ale przynajmniej zapewnił cenom pewne wsparcie. Egipt pozyskuje około 70% pszenicy z Rosji, a większość pozostałej części z Morza Czarnego, zatem przetarg nie zwiększy popytu w Europie Zachodniej i USA. W tym tygodniu na rynku znajdują się Algieria i Jordania z kolejnymi przetargami . Tutaj także największe szanse ma pszenica z Morza Czarnego.

Ponadto handel na Matif był wspierany przez słabe perspektywy zbiorów we Francji. Niepewność budzą także zakłócenia spowodowane opadami deszczu w Niemczech i Polsce . Jednak jest jeszcze zbyt wcześnie, aby oszacować możliwe straty jakości .

Z kolei kontrakty terminowe na rzepak na Matif zatrzymały tendencję spadkową i w środę znacząco wzrosły. Listopadowy kontrakt zanotował dzienny wzrost o 10,25 EUR do 460 EUR/t. Kompleks sojowy w Chicago zamknął się natomiast mieszanie, gdyż ceny soi i śruty spadły, ale olej sojowy zwyżkował. Najaktywniejszy listopadowy kontrakt na soję stracił na CBoT 8 centów. Olej palmowy w Malezji nie utrzymał początkowych wzrostów i zamknął się nieco słabiej.

Natomiast rzepak w Winnipeg był wspierany przez olej sojowy z Chicago i słabszego dolara kanadyjskiego. Listopadowa cena kontraktu futures wzrosła o 7 CAD do 594,60 CAD/t na ICE w Winnipeg.

Rynek rzepaku był wczoraj wspierany przez słabe plony we Francji i Niemczech oraz ożywienie cen olejów roślinnych. W USA z kolei perspektywy pogodowe pozostają pozytywne, co doprowadziło do tymczasowego spadku niektórych kontraktów terminowych na soję w środę do najniższych poziomów kontraktowych.

Źródło: Kaack