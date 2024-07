Środki ochrony roślin wycofane w 2024 roku – skreślonych substancji nie możesz użyć

Na przestrzeni ostatnich 4 lat wycofano łącznie 29 substancji czynnych środków ochrony roślin. W tym roku skreślane są kolejne substancje czynne.

Za sprawą Europejskiego Zielonego Ładu, który zakłada m.in., iż do 2030 roku, ograniczone zostanie stosowanie o 50 proc.(a w przypadku bardziej niebezpiecznych o 65 proc.), środków ochrony roślin (ś.o.r.) i ryzyko związane z ich stosowaniem, rynek syntetycznych ś.o.r. ulega na naszych „oczach” głębokim zmianom, polegającym głównie na wycofywaniu tych „niebezpiecznych” ś.o.r..

Na przestrzeni ostatnich 4 lat (2020-2023), wycofano łącznie 29 s.cz.. W roku 2020 było 9 substancji (tj. tiuram, chlorotalonil, propikonazol, pimetrozyna, dikwat, dimetoat, chloropyrifos, desmedifam, metoksyfenozyd), w roku 2021 kolejnych 8 substancji (tj. bromoksynil, benalaksyl, tiofanat metylu, mankozeb, beta-cyflutryna, tiachlopryd, chlorosulfuron, fenpropimorf), a w roku 2022 następnych 9 substancji (tj. epoksykonazol, fosmet, haloksyfop-P, imidachlopryd, cyprokonazol, alfa-cypermetrynę, famoksat, flutriafol, indoksakarb). Natomiast w roku 2023 wycofano kolejne 3 substancje (tj. oksamyl, sulfoksaflor, prochloraz).

W związku z systematycznym wycofywaniem kolejnych s.cz. ś.o.r., warto wiedzieć jakie zmiany zaszły bądź nastąpią w roku bieżącym oraz jakich substancji już nie kupimy lub do kiedy możemy je stosować w ochronie swoich upraw rolniczych, sadowniczych czy warzywnych w sezonie 2024.

Wycofane herbicydy

Benfluralina – substancja z grupy dinitroanilin, która wykorzystywana była przez plantatorów do ograniczania zachwaszczenia w warzywnych (np. sałaty, brokuła, kalafiora, kapusty) czy małoobszarowych (np. grochu, fasoli, bobu, kalarepy, cykorii i endywii). Może być stosowana, przechowywana i unieszkodliwiona do 12 maja 2024.

S-metolachlor – substancja z grupy chloroacetoanilidów, która wykorzystywana była przez plantatorów do ograniczania zachwaszczenia w uprawach rolniczych, warzywnych, sadowniczych, ozdobnych, specjalnych, energetycznych czy w szkółkach drzew. Może być stosowana, przechowywana i unieszkodliwiona do 23 lipca 2024.

Triflusulfuron metylu – substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika, która wykorzystywana była przez plantatorów do ograniczania zachwaszczenia w niektórych uprawach rolniczych, głównie buraka cukrowego, ćwikłowego i pastewnego. Może być stosowana, przechowywana i unieszkodliwiona do 20 sierpnia 2024.

Wycofane fungicydy

Ipkonazol – substancja z grupy triazoli, która wykorzystywana była przez plantatorów do zaprawiania ziarna zbóż ozimych (np. żyta, pszenżyta, pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego) i jarych (np. pszenicy jarej i jęczmienia jarego). Może być stosowana, przechowywana i unieszkodliwiona do 29 lutego 2024.

Dimoksystrobina – substancja z grupy strobiluryn, która wykorzystywana była przez plantatorów do ograniczania porażenia przez choroby roślin rolniczych, głównie rzepaku ozimego i jarego oraz rzepiku ozimego i jarego. Może być stosowana, przechowywana i unieszkodliwiona do 31 lipca 2024.

Metiram – substancja z grupy ditiokarbaminianów, która wykorzystywana była przez plantatorów do ograniczania porażenia przez choroby roślin rolniczych (np. ziemniaka), sadowniczych (np. jabłoni) czy warzywnych (np. pomidora i cebuli). Może być stosowana, przechowywana i unieszkodliwiona do 28 listopada 2024.

Bentiowalikarb – substancja z grupy karbaminianów, która wykorzystywana była przez plantatorów do ograniczania porażenia przez choroby roślin rolniczych (np. ziemniaka), czy warzywnych (np. cebuli i czosnku). Może być stosowana, przechowywana i unieszkodliwiona do 13 grudnia 2024.

Wycofane insektycydy i akarycydy

Abamektyna – substancja z grupy laktonów makrocyklicznych (otrzymana z bakterii Streptomyces avermitilis), która wykorzystywana była przez plantatorów jako insektycyd i akaracyd do ochrony sadów (np. jabłoni i gruszy), jagodników (np. truskawki, maliny, jeżyny), warzyw pod osłonami (np. oberżyny, pomidora, papryki, ogórka), roślin ozdobnych pod osłonami (np. róży, chryzantemy, gerbery) i roślin ozdobnych doniczkowych pod osłonami (np. pelargonii, difenbachii, hibiskusa, fiołka afrykańskiego). Może być stosowana, przechowywana i unieszkodliwiona do 1 kwietnia 2024.

Chlofentezyna – substancja z grupy tetrazyn, która wykorzystywana była przez plantatorów jako akaracyd do ochrony sadów (np. jabłoni). Może być stosowana, przechowywana i unieszkodliwiona do 11 listopada 2024.

W ciągu najbliższych 3-5 lat najprawdopodobniej wycofanych będzie kolejnych kilka bardzo istotnych dla plantatorów substancji, tj. metamitron, fenmedifam, tebukonazol, difenokonazol, tetrakonazol czy metkonazol. Czy ma to sens? No cóż trudno powiedzieć. Jednak już teraz bardzo często plantatorzy mają dylemat jak sobie poradzić z niektórymi agrofagami, przy tak silnej presji na ograniczenia w stosowaniu s.cz. A w najbliższej przyszłości takich dylematów będzie prawdopodobnie coraz więcej. Dlatego ograniczanie stosowania ś.o.r., musi być wdrażane w sposób bardziej zrównoważony, tak aby nie spowodować braku możliwości ochrony plantacji roślin uprawnych a przez to nie doprowadzić do gwałtownego wzrostu cen produktów rolnych.