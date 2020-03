Środki ochrony roślin – “…taniej raczej nie będzie i może rozłożyć nas transport”

Jak dowiedział się portal wrp.pl sytuacja na rynku środków ochrony roślin jest coraz trudniejsza. “…taniej raczej nie będzie i może rozłożyć nas transport” komentuje właściciel jednego z większych sklepów branżowych w centralnej Polsce.

Teoretycznie towar jest dostępny ale są coraz większe problemy z dostawami do sklepów. Nie docierają do Polski albo są bardzo opóźnione transporty z europejskich magazynów szeregu firm. Jest ogromny problem z dostawami w Włoch, po prostu nikt tam nie chce jeździć a ceny za przewóz rosną. Trudność w pokonywaniu granic też opóźnia dostawy. Także na rynku krajowym zlecone transporty są często już o tydzień opóźnione. Może się okazać, że przy wzmożonym zainteresowaniu zakupami i trudnościami w transporcie niektóre produkty nie dojadą na czas a niektórych mimo zapewnień producentów po prostu nie będzie. Można też już obserwować wzrost cen. Jeśli sytuacja się nie unormuje w najbliższych tygodniach właściwe pewne jest że ceny wzrosną a niektórych produktów może zabraknąć. Jak wygląda dzisiaj sytuacja w poszczególnych sklepach – liczymy na informacje od Was.

wrp.pl