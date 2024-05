Środa kolejnym dniem ze wzrostem cen pszenicy na Matifie. W górę także rzepak

Ze względu na suszę w Rosji i warunki pogodowe we Francji i w Niemczech w środę ceny pszenicy w Paryżu znów poszły w górę. W Chicago jednak słabe notowania kukurydzy pociągnęły ceny pszenicy w dół.

Pszenica zdrożała wczoraj na Matifie o 2,25 EUR/t do 259,25 EUR/t. Rynek obecnie w dużej mierze uzależniony jest od sytuacji w Rosji. Co prawda prognozy pogody dla południowej i środkowej części tego kraju przewidują w następnych dwóch tygodniach opady, jednak nadal istnieje duże ryzyko poważnych strat, co powinno w najbliższym czasie powodować wzrosty cen.

Rosną także rosyjskie ceny eksportowe; za pszenicę o zawartości 12,5% białka cena wynosi obecnie 231 EUR/t. Słabe jest tempo zasiewów pszenicy jarej; na 21 maja zasiano “zaledwie” 5,8 mln ha wobec 8 mln o tej samej porze w zeszłym roku.

Z kolei burze i ulewne deszcze we Francji i w Niemczech zwiększają ryzyko występowania chorób.

Rzepak zyskał wczoraj 8,75 EUR/t i obecnie jego cena wynosi 488 EUR/t.

– Rynek rzepaku wspierają z jednej strony utrzymujące się ceny pszenicy, ale także trudne warunki pogodowe w niektórych krajach. Mróz zniszczył uprawy na Ukrainie. Według Ukraińskiej Rady ds. Rolnictwa produkcja rzepaku w sezonie 2024/25 spadnie do 4,1 mln ton wobec 4,7 mln ton w roku poprzednim. W ciągu ostatnich kilku dni przez Europę Zachodnią przeszły fronty burzowe, które jeszcze bardziej zaszkodziły uprawom i tak cierpiącym z powodu mokrych warunków. W Australii warunki do siewu są zbyt suche – informuje serwis Kaack.

Cena kukurydzy spadła wczoraj o 1,25 EUR/t do 226 EUR/t. Duża różnica pomiędzy cenami kukurydzy i pszenicy w USA powoduje, że ta pierwsza w dużej mierze zastąpi pszenicę w kontekście pasz dla zwierząt.

Źródło: Kaack