Środa kolejnym dniem dużych spadków cen zbóż na giełdzie Matif

Notowania kontraktów ma unijną pszenicę i kukurydzę kontynuowały w środę przeceny reagując na wiadomości, że Rosja rozważa odblokowanie ukraińskiego eksportu żywności drogą morską pod warunkiem zniesienia niektórych sankcji – informuje e-WGT.

Wczoraj cena pszenicy z nowych zbiorów spadła o 1,46 proc. do 404,5 EUR/t. Jeszcze bardziej potaniała kukurydza; ze starych zbiorów o ponad 3,5 proc. do 347,75 EUR/t, a z nowych o 1,96 proc. do 349,25 EUR/t.

– Nawet bardzo mglista perspektywa uwolnienia ponad 20 mln ton zbóż wystraszyła inwestorów grających na wzrost cen i zachęca do sprzedaży kontraktów na zboża – podał serwis e-WGT.

Spadła także cena rzepaku, o ponad 2 proc. do 800,25 EUR/t. Spadki były widoczne również za oceanem, jednak ich skala była nieco mniejsza.