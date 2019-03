Srebrny medal i blisko 30 modeli maszyn – New Holland na Agritechnice

Blisko 30 modeli maszyn, w tym kultowe ciągniki z serii T4, T5, T6, T7 i T8, kombajny konwencjonalne i rotorowe, sieczkarnie samobieżne, 16 nowości oraz srebrny medal za innowacyjność – to bilans obecności marki New Holland na targach maszyn rolniczych AGRITECHNICA. Targi odbyły się w dn. 12-18 listopada w Hanowerze.

Stoisko marki New Holland o powierzchni 3100 m2 obfitowało w nowości, m.in. ciągniki T6.175 DCT w specjalnej edycji Blue Power, T7.275 HD, T7 215S, kombajn CX 6.90 wyposażony w 8-rzędową, składaną przystawkę do kukurydzy i wiele innych maszyn, które niedawno dołączyły do portfolio marki. Odwiedzający mogli także obejrzeć znane modele, które już zyskały zaufanie operatorów, np. ciągniki T5. 110 EC, T6. 175 AC, kombajny CX 7.90 i TC 5.80 i prasę Roll-Belt™ 180. Uwagę zwiedzających przyciągnął ciągnik zasilany metanem – traktor przyszłości, który marka New Holland zaprezentowała we wrześniu tego roku.

Eksperci New Holland byli do dyspozycji zwiedzających przez cały czas trwania targów. Goście mogli od nich uzyskać profesjonalne porady dotyczące poszczególnych maszyn, odpowiedniego doboru sprzętu, jego właściwości i zastosowania oraz maksymalizacji wydajności.

– Targi AGROTECHNICA to znaczące wydarzenie w branży mechaniki rolniczej. Przyciąga producentów i użytkowników maszyn z całej Europy. Nie mogło nas tu zabraknąć – mówi Łukasz Chęciński, Marketing Manager New Holland. – Tegoroczną edycję możemy uznać za bardzo udaną. Cieszy nas, że stoisko marki było pełne zwiedzających przez całe 7 dni – dodaje.

Podczas każdej edycji Targów wręczane są wyróżnienia za innowacyjność. W tym roku marka New Holland została uhonorowana srebrnym medalem za proaktywny, automatyczny system konfiguracji kombajnu, który został zastosowany w kombajnach serii CR Revelation i stanowi pierwsze rozwiązanie tego typu w branży. System wprowadza automatyzację na nowy poziom – proaktywnie przewiduje zmiany ukształtowania podłoża oraz stopień pokrycia roślinami. Dzięki temu możliwe jest dokonywanie korekt jeszcze przed wystąpieniem przeciążenia lub strat. System wychodzi naprzeciw wyzwaniu, przed którym stają operatorzy kombajnów: pozwala na utrzymanie maksymalnej wydajności pracy przy jednoczesnym ograniczeniu strat ziarna oraz liczby popękanych ziaren.

– Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia. Potwierdza ono zaangażowanie marki New Holland w opracowywanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych – mówi Alessandro Maritano, wiceprezes New Holland Agriculture w regionie EMEA. – Opracowaliśmy samouczący się, proaktywny i szybciej działający system, który pozwala zoptymalizować pracę kombajnu oraz utrzymać jego wydajność bez konieczności ingerencji ze strony operatora. Ta innowacyjna cecha zwiększa i tak już wyjątkową efektywność niedawno wprowadzonej na rynek serii kombajnów CR Revelation, które są najsilniejszymi na świecie kombajnami o dużej wydajności – dodaje.

Nie było to jedyne wyróżnienie producenta żółtych i niebieskich maszyn. W kategorii ciągników średniej mocy nagrodzony został najnowszy ciągnik New Holland T6.175 Dynamic Command™ – maszyna otrzymała tytuł „Machine of the Year 2018”. Wyboru dokonało jury składające się z dziennikarzy wiodących europejskich magazynów o tematyce rolniczej. Nagroda została przyznana za innowacje techniczne i korzyści dla klientów. Wśród kryteriów oceny znalazły się: nowatorskie funkcje, osiągi, wydajność, koszty eksploatacji, łatwość obsługi i komfort operatora.

Podczas wydarzenia, w stoisku targowym marki zaprezentowane zostały nowości z portfolio osprzętu maszyn rolniczych, które dołączyły do oferty New Holland w wyniku nabycia przez firmę marki Kongskilde, m.in. Przednia kosiarka dyskowa DiscCutter F 320P oraz tylna kosiarka dyskowa DiscCutter 320P z hydraulicznym zawieszeniem. Portfolio marki New Holland wzbogaci się również o narzędzia do uprawy gleby. Na targach marka przedstawi 6-skibowy zawieszany pług PXV do prac ciężkich. Po raz pierwszy zostały one pokazane w niebiesko-żółtych barwach marki. Eksperci New Holland zaprezentowali gościom możliwości idealnego zintegrowania osprzętu z poszczególnymi modelami maszyn. Szczególny akcent postawili na połączenie doskonałości technologicznej marki New Holland ze specjalistyczną wiedzą Kongskilde w zakresie projektowania narzędzi rolniczych.

Targi AGRITECHNICA rozpoczęły się 12 listopada i trwały 7 dni. Wydarzenie skupiło ponad 2900 wystawców z całego świata, których stoiska zostały rozmieszczone w 23 halach targowych. Imprezie towarzyszyły kongresy, spotkania branżowe i forum eksperckie.

Źródło: materiały New Holland