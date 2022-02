Sprzęt do gospodarstwa na przetargach Agencji Mienia Wojskowego

Na przetargach Agencji Mienia Wojskowego znów pojawiło się kilka maszyn i urządzeń potencjalnie przydatnych w wielu gospodarstwach rolnych. Przyglądamy się zatem ofertom poszczególnych oddziałów AMW.

Zacznijmy od Oddziału Regionalnego AMW w Krakowie, gdzie finał przetargu zaplanowano na 08.02.2022 r. Znajdziemy tam m.in. pług odśnieżny PO-64 wyprodukowany w 1986 roku. Jego cena wywoławcza to 750 zł.

Kolejną ofertę stanowi przetrząsaczo-zgrabiarka gwiazdowa Z211/2 z 1986 roku. W ofercie czytamy o wypracowanych piastach kół grabiących. Cena wywoławcza zgrabiarki to 900 zł.

Kolejną ofertę stanowi kultywator zawieszany U418/6 o szerokości roboczej 2,8 m. – Wyposażony w zęby sprężynowe lekkie z redliczkami, posiada widoczne ogniska korozji – czytamy w ofercie. Cena kultywatora to 1200 zł.

Przenosimy się na drugi kraniec Polski, gdzie OR AMW w Gdyni oferuje m.in. agregat sprężarkowy B 2800/100 CT, który wycenia na 800 zł.

Oraz piłę tarczową DPSA-50 z 1968 roku wycenioną na 2000 zł.

A także dwie przyczepy D-46 o ładowności 3,5 t. Te wyceniono na 4,5 tys. zł/szt.

Zamiatarka ciągnikowa OCN 600X2100MM została wyceniona na 3,5 tys. zł. Powinna przydać się chociażby do czyszczenia podwórka.

Pompa motorowa paliwowa PMP-80 to koszt od 1000 zł. Urządzenie wyprodukowano w 2000 roku.

Przetarg w OR w Gdyni kończy się 10 lutego. Tymczasem przechodzimy do OR AMW w Warszawie, gdzie finał przetargu zaplanowano dzień później. Znajdziemy na nim m.in. ładowarkę Ł-220 wyprodukowaną w 1986 roku. Jej cena wywoławcza to 20 000 zł.

I solidną szlifierkę elektryczną OND-350.

15.02 kończy się przetarg OR AMW w Poznaniu, gdzie znajdziemy m.in. koparko-ładowarkę K-162 na ciągniku Ursus C-360 z 1987 roku. Cena wywoławcza to 20 000 zł.

Oraz przyczepę D-46 z nadstawkami:

To tylko niektóre, naszym zdaniem najciekawsze oferty z przetargów Agencji Mienia Wojskowego. Więcej ofert i informacji dotyczących przetargów można znaleźć na stronie internetowej AMW: www.amw.com.pl.