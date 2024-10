Sprzedaż ściółki dla zwierząt gospodarskich. Czy należy odprowadzić PIT?

Przepisów ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Zatem przychody uzyskiwane przez rolnika ze sprzedaży ściółki dla zwierząt gospodarskich i domowych pochodzącej z własnego gospodarstwa rolnego nie podlegają opodatkowaniu PIT – uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Chodzi o interpretację podatkową wydaną przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 września 2024 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.498.2024.2.AP.

Produkcja ściółki z własnych upraw na sprzedaż

Podatnik złożył wniosek o wydanie interpretacji podatkowej, napisał, że prowadzi gospodarstwo rolne, zajmuje się produkcją rośliną, przede wszystkim produkcją zbóż. Pozostałościami produkcji rolnej są plewy i kawałki słomy. Rolnik zamierza je wykorzystywać do produkcji ściółki dla zwierząt gospodarskich i domowych i sprzedawać. Końcowo, grunulat/pellet byłby pakowany do opakowań zbiorczych typu big bag i rolnik planuje to robić w gospodarstwie rolnym. Tak wytworzona ściółka byłaby następnie sprzedawana. Ściółka będzie pochodzić wyłącznie z własnej uprawy.

Rolnik jest podatnikiem VAT, zatem sprzedaż ściółki będzie dokumentowana zgodnie z wymogami ustawy o podatku od towarów i usług, fakturami lub paragonami fiskalnymi.

Wszystkie etapy związane z produkcją ściółki będą wykonywane przez rolnika lub członków rodziny pracujących w gospodarstwie rodzinnym. Rolnik nie wyklucza jednak zatrudnienia w przyszłości pracowników do gospodarstwa, w tym pracowników sezonowych, którzy mogliby wykonywać całość, bądź część etapów związanych z produkcją ściółki.

Podatnik: sprzedaż ściółki z własnych upraw bez PIT

Podatnik chciał wiedzieć, czy przychody uzyskiwane ze sprzedaży ściółki dla zwierząt gospodarskich i domowych zalicza się do przychodów z działalności rolniczej, a tym samym nie podlegałyby opodatkowaniu PIT. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym, przepisów ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zdaniem podatnika, przychody uzyskiwane ze sprzedaży ściółki dla zwierząt gospodarskich i domowych podlegają zaliczeniu do przychodów z działalności rolniczej, a tym samym nie podlegałyby ustawie o PIT.

Fiskus zgodny z rolnikiem

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko rolnika za prawidłowe. Stwierdził, że ściółka dla zwierząt gospodarskich i domowych będzie produktem roślinnym w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw. Przychody uzyskane ze sprzedaży tej ściółki będą podlegały zaliczeniu do przychodów z działalności rolniczej i nie będą podlegały ustawie o PIT.