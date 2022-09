Sprzedaż nowych ciągników w sierpniu wyraźnie w dół

Sierpień br. jest kolejnym już miesiącem kiedy to obserwujemy znaczący spadek sprzedaży nowych ciągników. W ubiegłym miesiącu zarejestrowano ich tylko 939 sztuk.

Jak możemy przeczytać w raporcie Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych, jest to znaczący spadek w stosunku do lipca, kiedy to zarejestrowano 1174 nowe ciągniki. W sumie od początku roku zarejestrowano 7711 szt. nowych ciągników i jest to gorszy wynik niż w analogicznym okresie 2021 roku o 1382 szt. Spadek rejestracji rok do roku to już 15,2 %.

Liderem rynku po ośmiu miesiącach roku jest nadal marka New Holland z 1279 rejestracjami. Jest to jednak o 447 szt. mniej niż rok wcześniej. Udziały marki New Holland w okresie styczeń-sierpień br. to 16,6%.

Marka John Deere z ilością 1029 szt. zajmuje drugie miejsce. Wynik ten jest lepszy o 91 szt. niż w 2021 roku. Udziały rynkowe John Deere to 13,3%. Marka Deutz Fahr awansuje na trzecie miejsce i notuje 690 szt. zarejestrowanych maszyn. To 189 szt., mniej niż rok wcześniej. Udziały tej marki po ośmiu miesiącach roku wynoszą 8,9%

Na czwartym miejscu tym razem znajduje się marka Kubota. 672 szt. zarejestrowanych ciągników, to o 336 szt. mniej niż przed rokiem. Kubota osiąga 8,7 % udziałów rynkowych. Case IH zajmuje piątą pozycję z ilością 653 szt. (15 szt. mniej niż w 2021 r). Udziały tej marki po ośmiu miesiącach 2022 roku to 8,5%.

Jeśli zaś idzie o liderów w poszczególnych kategoriach mocy, to po ośmiu miesiącach 2022 roku liderem w najniższej kategorii do 30 KM jest marka Kubota. W kat. 30-50 KM liderem jest Farmtrac Tractors, ale tylko o 1 szt. wyprzedza Kubotę. W kategorii 51-100 KM liderem jest New Holland. W kat. 101 -140 KM pierwsze miejsce zajmuje marka Deutz Fahr, a kategoriach powyżej 140 KM John Deere.