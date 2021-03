Sprzedaż nowych ciągników w lutym zdecydowanie w górę. Zetor Major najpopularniejszym modelem

Luty okazał się bardzo dobrym miesiącem w sprzedaży nowych traktorów. Rolnicy kupili 847 nowych maszyn. Było to o ponad 25% więcej niż przed rokiem.

Pierwsze miesiące nowego roku okazały się być czasem dużych inwestycji rolników. W styczniu rolnicy zarejestrowali 610 nowych ciągników rolniczych. Był to wynik lepszy niż przed rokiem, jednak prawdziwy sprzedażowy boom pojawił się w lutym.

847 nowych traktorów to wynik lepszy od ubiegłorocznego o 174 sztuki, co stanowi ponad 25-procentowy wzrost sprzedaży. Tak dynamiczne zmiany nie były obserwowane na rynku od wielu miesięcy.

Jak twierdzą specjaliści z agencji Martin & Jacob, przyczyn takiego wzrostu jest jak zwykle co najmniej kilka. To, co niespotykane do tej pory, a pojawia się w badaniach, dotyczy inwestycji kapitału. Rolnicy wolą zainwestować w nowy sprzęt, zamiast trzymać pieniądze na nieopłacalnych lokatach bankowych.

New Holland nie oddaje pola

New Holland jest jak na razie jedyną marką, która ponownie wyraźnie przekroczyła barierę 100 sprzedanych traktorów w miesiącu. W lutym było to 157 sztuk, 25 więcej niż przed rokiem. Prawie co piąty sprzedawany nowy traktor w kraju to New Holland. Od początku roku rolnicy kupili 283 niebieskie maszyny.

Ponownie – w bardzo dobrym stylu – powraca Zetor. W lutym była to druga najczęściej kupowana marka (93 sztuki). Po dwóch miesiącach tego roku ogólna sprzedaż plasuje markę również na drugim miejscu z 12 procentowym udziałem rynkowym (174 sztuki). Jest to poprawa w stosunku do ubiegłego roku o 18 procent.

Case IH jest marką, która zyskuje najwięcej w stosunku do 2020 roku. W lutym rolnicy kupili 85 czerwonych maszyn i był to wynik aż o 47 sztuk lepszy niż przed rokiem. Marka lideruje również pod względem wzrostu ilościowego. Marka jest na dużym plusie, który wynosi 53 sztuki (+ 67 proc.).

Biorąc pod uwagę wyłącznie rejestracje na rolników, z pominięciem firm, bardzo dobry wynik odnotowała marka Deutz-Fahr. Z 76 zarejestrowanych traktorów w lutym, aż 71 to rejestracje na rolników. W tym zestawieniu to trzecie miejsce na rynku za liderami zestawienia New Hollandem (144 sztuki na osoby prywatne) oraz Zetorem (75 sztuk na osoby prywatne).

Zetor Major 80 CL nie oddaje pierwszego miejsca

Tak jak w sprzedaży całościowej dominuje marka New Holland, tak w rankingu modeli niezmiennie na prowadzeniu jest model Zetor Major 80 CL. Ten ponad 70-konny traktor został kupiony w lutym w liczbie 34 sztuk, takiej samej jak w styczniu. Wyniki sprzedaży są o ponad 20 proc. lepsze niż przed rokiem, a całościowa sprzedaż modelu odpowiada za blisko 5 proc. sprzedaży całego rynku w Polsce w tym roku.

Drugim najczęstszym wyborem rolników w lutym był Deutz-Fahr 5110 G. W lutym został on sprzedany w liczbie 24 sztuk, o 5 więcej niż przed rokiem. Jest to również drugim najpopularniejszym modelem od początku roku.

Trzecim najczęstszym wyborem traktorowym w lutym był New Holland T4.75S. Bezpośredni konkurent dla czeskiego Majora znalazł 18 nabywców.

Źródło: Martin & Jacob Polska