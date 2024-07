Sprzedaż nowych ciągników w czerwcu już ponad 20 proc. niższa rok do roku

Czerwiec był kolejnym już miesiącem w którym sprzedaż patrząc rok do roku jest niższa. Ubiegły miesiąc przyniósł rejestrację 585 nowych ciągników, co jest wynikiem lepszym od maja br., kiedy zarejestrowano 518 sztuk. Jednakże ten wzrost nie daje zbyt wiele patrząc r/r, gdyż spadki przekraczają już 20 proc.

Jak informuje w swoim comiesięcznym raporcie odnośnie rejestracji nowych ciągników Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych w czerwcu br. zarejestrowano 585 szt. nowych ciągników rolniczych. To niewiele więcej rejestracji niż w poprzednim miesiącu kiedy to zarejestrowano 518 szt. nowych ciągników. Znacznie mniej natomiast niż w czerwcu 2023 roku, gdy notowaliśmy 768 rejestracji nowych maszyn. Od początku roku zarejestrowano 3862szt. nowych ciągników, jest to 1038 szt. mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku, spadek wynosi już 21,2 %.

W tym miesiącu nie ma również zmian jeśli chodzi o liderów sprzedaży i podobnie jak miesiąc wcześniej to John Deere utrzymuje pozycje lidera. Od stycznia do czerwca br. zarejestrowano 551 szt. ciągników tej marki. Jest to o 303 szt. mniej niż przed rokiem. Udziały rynkowe marki John Deere w pierwszym półroczu 2024 roku wynoszą 14,3%.

Kubota zajmuje drugie miejsce i notuje 499 szt. zarejestrowanych maszyn. To o 54 szt. mniej niż przed rokiem. To pozwoliło na osiągnięcie 12,9% udziałów rynkowych. New Holland zajmuje trzecie miejsce. Zarejestrowano 480 szt. ciągników tej marki, to o 295 szt. mniej niż rok wcześniej. Udziały rynkowe marki New Holland to 12,4%.

Deutz Fahr zajmuje czwarte miejsce, zarejestrowano 326 szt. nowych ciągników, to o 104 sztuk mniej niż przed rokiem. Udziały rynkowe Deutz Fahr po sześciu miesiącach roku to 8,4%. Na piątym miejscu, tak jak przed miesiącem, znajduje się marka Case IH z 302 rejestracjami. Jako jedyna marka z pierwszej piątki notuje wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 27 szt. Udziały tej marki w pierwszym półroczu 2024 roku to 7,8%.

W przypadku najchętniej wybieranych przez kupujących modeli ciągników w okresie styczeń-czerwiec 2024 roku najpopularniejszym modelem ciągnika był model Farmtrac Tractors Europe 26 4WD, którego zarejestrowano 76 szt.

Na drugą pozycją awansuje John Deere 6155M z ilością 70 szt. Deutz-Fahr – model 5080 D Keyline zajmuje trzecią pozycję z ilością 64 szt. Na czwartym miejscu jest Case IH z modelem Puma 150 i ilością 57 szt. Piątkę zamyka Solis 26 4 WD 9+9 z 52 szt. zarejestrowanych maszyn.

źródło: PIGMiUR