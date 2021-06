Sprzedaż nowych ciągników o ponad 40% wyższa niż w zeszłym roku

Jak informuje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, w maju br. zarejestrowano niemal identyczną liczba nowych ciągników jak w poprzednim miesiącu. Różnica wyniosła jedynie 11 sztuk na korzyść kwietnia. Zarejestrowano 1210 nowych ciągników – to kolejny, trzeci już miesiąc, kiedy to rejestrowanych jest ponad 1000 szt. nowych ciągników w ciągu jednego miesiąca.

W stosunku do maja 2020 r. to aż o 291 szt. więcej. Od początku roku zarejestrowano w Polsce 5301 szt. nowych ciągników. Jest to wynik lepszy niż przed rokiem o 1543 szt. Rok do roku daje to wzrost o ponad 41%.

New Holland niezmiennie liderem

Na koniec maja liderem rynku pozostaje marka New Holland z 1045 rejestracjami. To 263 szt. więcej niż rok wcześniej. Udziały marki New Holland to 19,7%. Drugie miejsce utrzymuje marka Kubota. 573 szt. to 162 szt. więcej niż przed rokiem. Kubota osiąga

10,8% udziałów rynkowych. John Deere na trzecim miejscu niewiele ustępuje Kubocie. Zarejestrowanych zostało tylko 12 szt. mniej ciągników tej marki. 561 szt. to o 120 szt. więcej niż przed rokiem, co pozwoliło na osiągnięcie 10,6% udziałów rynkowych.

Deutz-Fahr zajmuje czwarte miejsce. Zarejestrowano 522 szt. ciągników tej marki (117 więcej niż w tym samym okresie 2020 r), co dało 9,8% udziałów rynkowych.

Zetor – na piątym miejscu z liczbą 438 szt. zarejestrowanych maszyn (99 szt. więcej niż przed rokiem). Pozwoliło to na uzyskanie 8,3% udziałów rynkowych. Case IH jest na szóstej pozycji z liczbą 411 szt. (156 szt. więcej niż w 2020 r). Udziały tej marki po pięciu

miesiącach br. to 7,8%.

Po pięciu miesiącach 2021 roku liderem w najniższej kategoriach mocy do 30 KM jest marka Kubota. W przedziałach mocy od 30 do 50 KM liderem, tak jak przed miesiącem, jest marka Arbos. W kat. 51-70 KM liderem ponownie jest Kubota. W przedziałach mocy od 71 do 200 KM liderem jest marka New Holland. W kategorii powyżej 200 KM ponownie samodzielnym liderem jest marka John Deere.

Najpopularniejsze modele

W okresie styczeń-maj 2021 roku najpopularniejszym modelem ciągnika, był Zetor CL 80.

Zarejestrowano 168 szt. tego modelu. W tym samym czasie zarejestrowano 164 szt. ciągników Deutz-Fahr 5110G. Na trzecim miejscu jest model marki New Holland: T6 125 – 107 szt. Czwarte miejsce to również model marki New Holland: TD5.85 – 99. Piąta lokatę zajmuje John Deere z modelem 6155M – z liczbą 96 szt.

Źródło: PIGMiUR