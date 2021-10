Sprzedaż nowych ciągników nie zwalnia. We wrześniu zarejestrowano ponad 1100 sztuk

We wrześniu br. zarejestrowano 1102 szt. nowych ciągników. To kolejny miesiąc kiedy liczba rejestracji przekracza tysiąc sztuk. W sumie od początku roku liczba rejestracji przekroczyła już próg 10 tys. szt., zarejestrowano bowiem dokładnie 10 195 szt. nowych ciągników.

To o 2648 szt. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Wzrost w stosunku do

zeszłego roku to 35,1 proc.

Po dziewięciu miesiącach br. liderem rynku jest marka New Holland z 1905 rejestracjami. To 458 szt. więcej niż rok wcześniej. Udziały marki New Holland to 18,7 proc.

Drugie miejsce utrzymuje marka Kubota. 1140 szt. nowo zarejestrowanych ciągników, to 258 szt. więcej niż przed rokiem. Kubota osiąga 11,2 proc. udziałów rynkowych.

Marka John Deere z liczbą 1068 szt. zajmuje trzecie miejsce. To o 151 szt. więcej niż w 2020 roku. Udziały rynkowe John Deere to 10,5 proc.

Marka Deutz Fahr zajmuje czwarte miejsce. Zarejestrowano 981 szt. ciągników tej marki (230 więcej niż w tym samym okresie 2020 r.), co dało 9,6 proc. udziałów rynkowych.

Case IH zajmuje piąta pozycję z liczbą 749 szt. (156 szt. więcej niż w 2020 r). Udziały tej marki po dziewięciu miesiącach roku to 7,3 proc. Zetor – na szóstym miejscu z liczbą 691 szt. zarejestrowanych maszyn (87 szt. więcej niż przed rokiem). Pozwoliło to na uzyskanie 6,8 proc. udziałów rynkowych.

Źródło: PIGMiUR