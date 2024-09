Sprzedaż nowych ciągników kuleje i nie widać perspektyw na poprawę

Sierpień jest kolejnym z rzędu miesiącem, kiedy sprzedaż nowych ciągników spada. Porównując rok do roku spadek wyniósł już blisko 17 proc. i na chwilę obecną nie zapowiada się by sytuacja mogła ulec poprawie.

Według comiesięcznego raportu odnośnie rejestracji nowych ciągników publikowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych w sierpniu br. zarejestrowano 605 szt. nowych ciągników rolniczych. To 28 szt. mniej rejestracji niż w sierpniu 2023 roku. Od początku roku zarejestrowano 5179 szt. nowych ciągników, jest to 1049 szt. mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku, spadek wynosi 16,8 %.

– W chwili obecnej nie widzimy żadnego czynnika, który spowodowałby odwrócenie trendu spadkowego na tym rynku. Opłacalność produkcji rolniczej jest niska, a to bardzo mocno wpływa na decyzje inwestycyjne wśród rolników. Sytuacja miała się wg niektórych prognoz poprawić z początkiem III kwartału br. kiedy to miało do rolników trafić więcej pieniędzy chociażby z KPO, ale tak się nie stało i trudno powiedzieć, kiedy może się to zmienić- mówi Kamil Deląg z firmy New Holland.

Stabilna pozostaje cały czas pierwsza piątka w sprzedaży nowych maszyn i ponownie na pierwszym miejscu jest marka John Deere, która od stycznia do końca sierpnia br. zarejestrowała 801 szt. ciągników. Jest to o 272 szt. mniej niż przed rokiem. Udziały rynkowe marki John Deere za osiem miesięcy 2024 roku wynoszą 15,5%.

Kubota zajmuje drugie miejsce i notuje 625 szt. zarejestrowanych maszyn. To o 87 szt. mniej niż przed rokiem. To pozwoliło na osiągnięcie 12,1% udziałów rynkowych. New Holland zajmuje trzecie miejsce. Zarejestrowano 618 szt. ciągników tej marki, to o 336 szt. mniej niż rok wcześniej. Udziały rynkowe marki New Holland to 11,9%.

Deutz Fahr zajmuje czwarte miejsce, zarejestrowano 441 szt. nowych ciągników, to o 102 sztuk mniej niż przed rokiem. Udziały rynkowe Deutz Fahr po ośmiu miesiącach roku to 8,5%. Na piątym miejscu, tak jak przed miesiącem, znajduje się marka Case IH z 388 rejestracjami. Nadal jako jedyna marka z pierwszej piątki notuje wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 26 szt. Udziały tej marki w okresie styczeń-sierpień 2024 roku to 7,5%.

Zmian nie notujemy jeśli chodzi o liderów w poszczególnych kategoriach mocy i tak jak przed miesiącem liderem w najniższych kategoriach mocy do 50 KM jest marka Kubota. W kategoriach 51-100 KM liderem jest New Holland, a w kategorii 101-140 KM liderem jest Deutz Fahr. W najwyższych kategoriach mocy, powyżej 140 KM pierwsze miejsce zajmuje John Deere.

Pewne zmiany nastąpiły jeśli chodzi o najpopularniejsze modele i w okresie styczeń-sierpień 2024 roku najpopularniejszym modelem ciągnika był model John Deere 6155M, którego zarejestrowano 122 szt. Na drugiej pozycji utrzymał się model Farmtrac Tractors Europe 26 4WD z ilością 96 szt.

New Holland T5.90S awansował na 3 miejsce – zarejestrowano 83 szt. tego modelu ciągnika. Deutz-Fahr – model 5080 D Keyline spadł na czwartą pozycję z ilością 76 szt. Na piątym miejscu w zestawieniu najpopularniejszych modeli jest John Deere 6195M z 74 szt. zarejestrowanymi maszynami.

Źródło: PIGMiUR