Sprzedaż nowych ciągników cały czas na wysokim poziomie, ale co dalej?

W lutym br. zarejestrowano 804 szt. nowych ciągników. Wynik ten jest co prawda gorszy niż przed rokiem o 44 szt., kiedy to zarejestrowano 848 szt. nowych ciągników, jednakże sprzedaż jest cały czas na wysokim poziomie, ale dane obejmują tylko kilka dni konfliktu rosyjsko – ukraińskiego i dziś trudno powiedzieć jak zachowa się rynek w najbliższym czasie.

Patrząc jednak przez pryzmat dwóch pierwszych miesięcy 2022 r. w sumie w styczniu i lutym zarejestrowano 1523 szt. nowych ciągników. Jak informuje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych wynik ten jest lepszy niż w analogicznym okresie 2021 roku o 62 szt. Tegoroczna ilość rejestracji jest o 4,2 proc. wyższa niż ilość rejestracji w 2021 roku.

Liderem rynku po dwóch miesiącach roku jest marka New Holland z 286 rejestracjami. Jednak jest to tylko o 3 szt. więcej niż rok wcześniej. Udziały marki New Holland w okresie styczeń-luty br. to 18,8 proc. Z kolei marka John Deere z ilością 201 szt. zajmuje drugie miejsce. Sprzedaż jest w jej przypadku większa o 75 szt. niż w 2021 roku. Udziały

rynkowe John Deere wynoszą zaś 13,2 proc. (wzrost o 4,6 pp w stosunku do zeszłego roku).

Na trzecim miejscu znajduje się marka Kubota. 176 szt. zarejestrowanych ciągników, to 10 szt. więcej niż przed rokiem i daje marce 11,6 proc. udziałów rynkowych. Case IH zajmuje czwartą pozycję z ilością 141 szt. (9 szt. więcej niż w 2021 r), a udziały rynkowe tej marki wynoszą 9,3 proc.

Czeski Zetor znalazł się w lutym na piątym miejscu z ilością 103 szt. zarejestrowanych maszyn. Marka ta notuje jednak spadek ilości rejestracji aż o 71 szt. w stosunku do zeszłego roku. Udziały rynkowe marki w wynoszą obecnie 6,8 proc. Z kolei na szóstym miejscu znalazła się marka Deutz, która notuje 97 szt. zarejestrowanych maszyn. To 16 szt., mniej niż rok wcześniej i daje marce udziały rynkowe na poziomie 6,4 proc.

Warto jednak podkreślić, że powyższe dane obejmują tylko kilka dni konfliktu rosyjsko – ukraińskiego i nie wiadomo jeszcze, jak zachowa się rynek. Mocne osłabienie złotówki może, choć nie musi wpłynąć na ceny. Podobną sytuację niepewności obserwowaliśmy 2 lata temu w momencie, kiedy zaczynała się pandemia Covid19.

W chwili obecnej nikt nie chce prognozować, jak zachowa się rynek, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna i ciężka do przewidzenia. Z pewnością ryzykiem wobec prawdopodobnie wyższych stóp procentowych jest finansowanie maszyn za pomocą kredytu, trudno jednak powiedzieć na ten moment, jak zachowają się klienci, którzy posiadają nadwyżki gotówkowe. Czy podobnie jak 2 lata temu zdecydują się lokować je w maszynach i tym samym napędzą rynek? O tym przekonamy się z pewnością już niedługo.