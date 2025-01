Sprzedaż miodu z własnej pasieki. Czy trzeba zapłacić podatek PIT?

Sprzedaż miodu z własnej pasieki należy zakwalifikować do przychodów z działalności rolniczej. Co z podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W świetle art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że dochody ze sprzedaży miodu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

W sprawie rozpoznanej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 6 grudnia 2024 r., sygn. akt 0112-KDIL2-2.4011.758.2024.2.IM osoba fizyczna (podatnik) zatrudniony na umowie o pracę oraz posiadający jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem są usługi hydrauliczne, rozliczający się na skali podatkowej, prywatnie prowadzi rolniczy handel detaliczny miodem.

W swoim gospodarstwie podatnik posiada mniej niż 30 pni (uli) i jest wpisany do rejestru u powiatowego lekarza weterynarii oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Sprzedaje miód z własnych pasiek osobom prywatnym. Na chwile obecną jest to 23 sztuk, podatnik zakłada, że w przyszłości nie przekroczy 35 rodzin. Sprzedaż miodu następuje w stanie nieprzetworzonym (naturalnym).

Podatnik nie jest rolnikiem, nie należy do KRUS, prowadzi działalność jednoosobową gospodarczą – Rolniczy Handel Detaliczny w Państwowym Inspektoracie Weterynaryjnym i pod nich podlega podczas produkcji miodu.

Stanowisko podatnika

Podatnik chciał wiedzieć, czy sprzedając miód osobom prywatnym, ma obowiązek każdą transakcję ewidencjonować oraz w jakiej deklaracji powinien uwzględnić dochód ze sprzedaży miodu. Jego zdaniem do działów specjalnych produkcji rolnej zalicza się posiadanie pasiek w rozmiarze powyżej 80 rodzin. W związku z tym w omawianej sprawie nie wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu ze źródła przychodów, jakim są działy specjalne produkcji rolnej.

Sprzedaż miodu z własnej pasieki należy zakwalifikować do przychodów z działalności rolniczej, co w świetle art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od osób fizycznych oznacza, że dochody z tego źródła nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to także, że przychodów tych nie dolicza się do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez znaczenia jest w tym przypadku fakt, w jakim miejscu następuje sprzedaż nieprzetworzonego (naturalnego) miodu.

Ocena fiskusa

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. W uzasadnieniu podkreślił, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o PIT działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą (licząc od dnia nabycia) co najmniej:

miesiąc – w przypadku roślin,

16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o PIT działami specjalnymi produkcji rolnej są uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o PIT źródłem przychodów są pozarolnicza działalność gospodarcza oraz działy specjalne produkcji rolnej.

Rodzaje i rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej oraz normy szacunkowe dochodu rocznego zawarte są w załączniku nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tabelę rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego – obowiązującą w 2024 r. opublikowano w rozporządzeniu Ministra Finansów z 19 października 2023 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. z 2023 r., poz. 2335). Pod poz. 11 tej Tabeli wymieniono „Pasieki powyżej 80 rodzin”.

Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego określa, jakie uprawy, hodowla, chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej, a także normy szacunkowe dochodu rocznego odnoszące się do jednostek powierzchni upraw i innych jednostek poszczególnych rodzajów produkcji zwierzęcej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że skoro produkcja miodu jest prowadzona w pasiece poniżej 80 rodzin, to jego działalność nie jest zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej. Jej rozmiar nie przekracza wielkości określonych w załączniku nr 2 „Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego”.

Wobec tego sprzedaż miodu z własnej pasieki należy zakwalifikować do przychodów z działalności rolniczej. A to w świetle art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że dochody z tego źródła nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że sprzedając miód osobom prywatnym, podatnik nie ma obowiązku ewidencjonować dla celów podatkowych transakcji ze sprzedaży oraz nie ma obowiązku uwzględniania uzyskanego dochodu w deklaracji podatkowej.