Sprzedaż ciągników: New Holland nie oddaje pola, duży wzrost Deutz-Fahra

Z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że wrzesień był kolejnym miesiącem, gdzie sprzedaż nowych traktorów była wyższa od ubiegłorocznej. Sprzedaż nowych ciągników rolniczych we wrześniu wyniosła 869 sztuk i była wyższa od ubiegłorocznej o 122 sztuki. Sprzedaż była także wyższa niż przed miesiącem – o 57 szt.

Po dziewięciu miesiącach bieżącego roku liderem sprzedaży pozostaje New Holland z 1447

rejestracjami. To daje 19,2% udziałów i wynik lepszy niż przed rokiem o 333 szt. Na drugim miejscu utrzymuje się marka John Deere z 917 rejestracjami nowych ciągników. To wynik gorszy niż przed rokiem o 61 szt. Obecnie marka John Deere posiada 12,2% udziałów rynkowych. Kubota z 882 zajmuje trzecią pozycję. To daje 11,7% udziałów rynkowych. Kubota notuje wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 152 szt. Na czwartym miejscu, znajduje się marka Deutz Fahr z 751 rejestracjami i udziałami na

poziomie 10%. Deutz Fahr notuje wzrost w stosunku do 2019 o 210 szt. Piątkę, jak przed miesiącem, zamyka Zetor. Wyniki tej marki to odpowiednio 604 szt. i 8% udziałów rynkowych. Biorąc pod uwagę ciągniki nowe pochodzenia zagranicznego, 792 ciągniki do Polski od początku roku sprzedali dealerzy marki Belarus.

We wrześniu najczęściej kupowanym traktorem był John Deere 6155M. Został on we wrześniu zarejestrowany w liczbie 27 sztuk, czyli o 3 sztuki więcej niż przed miesiącem. Drugim najczęściej kupowanym traktorem we wrześniu był Massey Ferguson 5710. Rolnicy kupili 22 sztuki tej maszyny. Sprzedażowe podium top modeli we wrześniu zamyka Deutz-Fahr 5110 G. Jego sprzedaż wyniosła 20 sztuk.

Źródło: CEPiK, PIGMiUR