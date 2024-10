Sprzedawcy obniżają ceny nawozów, aby pobudzić popyt. Ceny nawozów 05.10.2024

Z początkiem października ceny nawozów wieloskładnikowych wykazują tendencję wzrostową, z kolei średnie ceny nawozów azotowych spadły w porównaniu do końca ubiegłego miesiąca. Sprzedawcy, którzy wcześniej utrzymywali wyższe ceny, obecnie dostosowują je do zmieniających się warunków rynkowych i wprowadzają korekty w dół.

Na zachodzie rolnicy też nie kupują

Utrzymujący się niski popyt na zakup nawozów mineralnych dotyczy także naszych zachodnich sąsiadów. Rynek nawozów jest sparaliżowany – czytamy na stronie agrarheute.com, co wynika z braku stabilności finansowej rolników w Niemczech. Choć ceny wielu nawozów utrzymują się od kilku tygodni na podobnym poziomie, nie przyczynia się to do ożywienia handlu.