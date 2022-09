Sprzedałem zboże/świnie/bydło a należności nie ma, jak odzyskać pieniądze? Sprawdź, co radzi prawnik

Po sprzedaży zboża rolnik nie otrzymał należności. Pyta, jak odzyskać pieniądze. Co w takiej sytuacji radzi prawnik?

Sytuacja sprzedającego wierzyciela dochodzącego zapłaty w tytułu zawartej umowy sprzedaży uwarunkowana jest przede wszystkim od tego, czy i jakiego rodzaju dokument został sporządzony na okoliczność sprzedaży.

Jeżeli została spisana umowa w formie pisemnej sytuacja ta pozwala na szybkie dochodzenie wierzytelności, gdyż w rozumieniu przepisów prawa procesowego roszczenie ma charakter oczywisty. Wystarczy wezwać pisemnie dłużnika do zapłaty na adres ujawniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym, gdy ten nie zapłaci sprawa jest gotowa by skierować ją na drogę postępowania sądowego. Sąd wówczas na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron, co ważne wyda nakaz zapłaty w którym nakaże pozwanemu dłużnikowi aby w terminie 14 dni zapłacił należność główną wraz z kosztami sądowymi. W przypadku, gdy pozwany w terminie 14 dni nie wniesie od tego nakazu zapłaty sprzeciwu stanie się on prawomocny i po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności stanie się tytułem egzekucyjnym. Wówczas będzie możliwe skierowanie egzekucji komorniczej przeciwko dłużnikowi.

Bardzo podobnie wygląda sytuacja, gdy co prawda umowa na piśmie nie została sporządzona, ale dysponujemy fakturą. Wówczas tryb postępowania jest bardzo podobny.

Bardziej skomplikowana jest sytuacja w której sprzedawca – wierzyciel nie dysponuje ani umową, ani fakturą. Nie będzie miał tu zastosowania tryb postępowania upominawczego o którym wspomniano wcześniej. Wierzyciel będzie zmuszony zgodnie z obowiązkiem udowodnienia swoich twierdzeń wykazać na rozprawie sądowej, że zawarł umowę, co było jej przedmiotem, cenę sprzedaży oraz fakt zwłoki w zapłacie. Wszystko to musi odbyć się na sali sądowej. Zatem konieczne jest oczekiwanie, aż Sąd wyznaczy termin rozprawy, wezwie ewentualnie świadków, przeprowadzi postępowanie dowodowe i wyda wyrok. Dlatego w interesie każdego sprzedawcy jest zadbać o to by po każdej sprzedaży został „ślad” w postaci faktury, umowy czy dokumentu prywatnego.