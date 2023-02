Sprzedaje ten kto musi, a skup rzepaku zamarł. Ceny zbóż 28.02.2023

Końcówka miesiąca nie przynosi większej zmiany w krajowych notowaniach zbóż, które cały czas znajdują się na niskich poziomach. Sytuacji nie poprawiają również spadki na giełdach światowych, gdzie na paryskim Matif cena oscyluje w okolicach 280 euro/t.

Jak informują analitycy, ziarno w obecnie oferowanych cenach skłonni są sprzedać głównie drobniejsi rolnicy. Większe gospodarstwa posiadające profesjonalną powierzchnię składową ponownie wstrzymały sprzedaż, a z racji, że skupujący mają pełne magazyny, to nie są oni skłonni do podnoszenia cen.

Nieco nadziei na rynek mogą wnieść zbilżające się Święta Wielkanocne, które powinny wpłynąć na wzrost zakupów pszenicy przez młyny. Niemniej jednak w dalszym ciągu aktywnie kupują ziarno pszenicy i kukurydzy eksporterzy, z tym że pszenicę głównie na dostawy marcowe.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że obecnie za pszenicę w portach płaci się następujące stawki: za klasyczną pszenicę konsumpcyjną jest to tylko 1280 zł/t, 13,5% jest wyceniana po 1300 zł/t, a ta o 14% zawartości białka jest po 1350 zł/t. Nie dziwi więc fakt, że na krajowym rynku ceny są bardzo niskie i ograniczają się do poziomów najczęściej 1100–1250 zł/t.

Na niskich poziomach znajduje się także jęczmień, którego najniższe stawki rozpoczynają się od 900 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 1100 zł w przypadku zboża paszowego. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 950 zł/t do nawet 1450 zł/t. Nieco więcej niż za jęczmień paszowy kupujący są skłonni płacić za pszenżyto, gdzie minimalną ceną jest 950 zł a maksymalną 1130 zł/t.

Zawiedzeni mogą być z pewnością producenci żyta i to zarówno konsumpcyjnego jak i paszowego. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 900 do 1050 zł/t, a paszowe od 820 do 1000 zł/t.

Nikłe jest zainteresowanie rzepakiem, stąd też jego ceny są bardzo niskie i stąd ceny zaczynają się z poziomu nawet 2150 zł/t, choć trzeba powiedzieć, że jest ich bardzo mało. Średnia cena skupu oscyluje obecnie w okolicach 2400 zł/t, a maksymalnie można uzyskać 2580 zł/t.

Rozczarowani mogą również być ci, którzy posiadają na sprzedaż suchą kukurydzę, gdyż ceny skupu tego gatunku rozpoczynają się od 970 zł/t, a maksymalną ceną na chwilę obecną jest kwota 1200 zł/t.