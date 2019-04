Sprawna prasa na szóstkę: Jak przygotować maszynę do sezonu?

Zanim prasa wyjedzie do pracy w polu, koniecznie trzeba szczegółowo sprawdzić jej stan techniczny. Radzimy, jak to zrobić krok po kroku, by maszyna w polu nie sprawiła przykrej niespodzianki. Przegląd warto rozpocząć odpowiednio wcześniej tak, by ze wszystkim zdążyć na czas.

Stopień sprawności całej maszyny zależny jest od jej najsłabszego jej elementu. Dokładna, kompleksowa i systematyczna kontrola techniczna jest podstawą sprawnej, bezpiecznej i wydajnej pracy w czasie zbioru. Jak ją przeprowadzić?

Po pierwsze: Układ napędowy

Po okresie jesienno-zimowym maszyna może być zakurzona i wymagać oczyszczenia.

– Dlatego przed rozpoczęciem kontroli powinniśmy ją dokładnie oczyścić. Należy także wymienić oleje we wszelkiego rodzaju przekładniach zamkniętych, zalewając środki smarne zalecane przez producenta maszyny. Następnie należy przyjrzeć się kołom zębatym i łańcuchom napędowym – w przypadku ich wyciągnięcia bez zastanowienia decydujmy się na wymianę. Odpowiednie napięcie łańcucha, prosta linia prowadzenia, dobry stan techniczny oraz prawidłowe smarowanie układu sprawi, że prasa będzie pracować bezawaryjnie – mówi Mariusz Naszkiewicz z John Deere. Sprawdzamy również stan techniczny i stopień napięcia pasów napędowych. Współpracujące z napinaczami listwy wskaźnikowe ułatwiają kontrolę napięcia pasów i łańcuchów. W przypadku ich braku należy postępować zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi.

Równolegle do kontroli pasów i łacuchów, powinniśmy sprawdzić stan ułożyskowania wszystkich wałów maszyny. Pamiętajmy, że podczas pracy poddawane są one ogromnym obciążeniom, głównie w końcowej fazie formowania beli. Bagatelizowanie sprawności łożysk, może prowadzić do postępującego ich zużycia, zatarcia, wzrostu temperatury obudowy lub wału, a w konsekwencji kontakt rozgrzanych elementów z suchą masą może spowodować pożar.

Należy też pamiętać o okresowym sprawdzaniu sprzęgieł przeciążeniowych lub elementów bezpiecznikowych.

Po drugie: Walce i pasy

W przypadku pras wyposażonych w system walców należy przyjrzeć się ich powierzchni zewnętrznej, tj. głębokości profilowania. Przy gładkich powierzchniach zebranie suchego materiału może być trudniejsze. W przypadku zbioru pasz mokrych (kiszonki) ważnym elementem pozostają wszelkiego typu listwy zgarniające. Należy skorygować ich nastawy, aby sprawnie oczyszczały powierzchnię walców z nadmiaru zbieranego materiału.

Z kolei w prasach pasowych należy dokładnie sprawdzić stan pasów – wszelkiego rodzaju pęknięcia, przecięcia stanowią potencjalny słaby punkt, który zwykle zawodzi w czasie pracy. Aby uniknąć przestojów, uszkodzone pasy musimy naprawić przy użyciu zestawów naprawczych lub wymienić na nowe. W czasie kontroli stanu pasów, trzeba pamiętać o sprawdzeniu elementów łączących. W przypadku konieczności wymiany, instalację nowych łączników zlećmy dealerowi, który dysponuje odpowiednimi narzędziami.

Po trzecie: Podbieracz i zespół podający

To jedne z ważniejszych elementów prasy, którym koniecznie trzeba się dobrze przyjrzeć przed sezonem.

– Bez sprawnego podbieracza i zespołu podającego trudno liczyć na wydajną pracę maszyny. Sprawdzić powinniśmy przede wszystkim: stan łożysk rotora, ocenić kompletność i zużycie palców i osłon podbieracza, pamiętając o kontroli synchronizacji pracy układu. Ważny z uwagi na energochłonność pracy jest poziom zużycia noży tnących. Ich ostrzenie lub wymiana zwróci się z postaci poprawnie rozdrobnionej masy i oszczędności zużytego w czasie zbioru paliwa – dodaje ekspert John Deere.

Po czwarte: Instalacja hydrauliczna i elektryczna

Kolejnym bardzo ważnym krokiem jest zbadanie sprawności układu hydraulicznego prasy. W tym celu podłączamy prasę do hydrauliki zewnętrznej ciągnika i sprawdzamy ciśnienie na manometrze – w momencie zwinięcia beli nie powinno spadać, zaś po zamknięciu komory – wskazówka powinna stać w miejscu. Ważne też, aby przeprowadzić kontrolę szczelności połączeń i siłowników hydraulicznych.

– Wszelkie nieszczelności stają się przyczyną zanieczyszczeń paszy, które powodują kosztowne uszkodzenia i długie przerwy w pracy. Ważnym elementem prasy są akumulatory hydrauliczno-gazowe. W przypadku stwierdzenia ubytku gazu, należy dokonać korekty ciśnienia. Warto te specjalistyczne czynności zlecić ekspertom z lokalnej firmy dealerskiej, którzy zadbają o każdy szczegół – kontynuuje Mariusz Naszkiewicz.

Po piąte: Smarowanie

Stan przewodów smarnych, smarowniczek, szczotek, kondycja zaworów układu centralnego smarowania może mieć znaczący wpływ na żywotność maszyny. Standardowo przed początkiem prac badamy, a w trakcie sezonu na bieżąco uzupełniamy poziom oleju lub smaru w układzie centralnego smarowania.

Pamiętajmy i kierujmy się zalecaniami producentów maszyn, przy doborze środków smarnych. Często wskazują oni na produkty biodegradowalne.

Po szóste: Sprawdzamy detale

Końcowym etapem prasowania jest oplot. Aby prasa spełniała swoją rolę, musimy sprawdzić system oplotu: ostrość i położenie noża oraz stan napinacza sznurka/siatki.

Przed wyjazdem na pole sprawdźmy też ciśnienie w ogumieniu, zużycie bieżnika opony, stan piast i łożysk. Ważnym elementem, mającym wpływ na bezpieczeństwo w transporcie jest układ hamulcowy i sprawność układu oświetlenia. W przypadku, kiedy do współpracy z prasą zwijającą kierujemy inny ciągnik, należy wykonać niezbędne regulacje układów zaczepowych zarówno po stronie ciągnika, jak i po stronie maszyny.

Warto skorzystać ze wsparcia dealera maszyn, który zapewni fachową opiekę, wykonując prace sprawdzające zgodnie z zaleceniami producenta i wskazując obszary wymagające regulacji lub napraw, a przy tym zaproponuje szeroką gamę części pras, środków smarnych oraz materiałów do pakowania plonu.Pamiętajmy, że systematyczna kontrola i konserwacja pozwoli uzyskiwać prasą maksymalne wydajności, np. prasą zwijającą John Deere V461R możemy zbelować ponad 70 bel o średnicy 1,8 m w ciągu godziny.

Materiały prasowe John Deere