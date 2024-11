Sprawdź maszyny przez nowym sezonem i wygraj nagrody. Promocja John Deere dla programu Exper Check 7+

Do rozpoczęcia kolejnego sezonu pozostało jeszcze trochę czasu, a to najlepszy moment, aby sprawdzić swoje maszyny i dobrze przygotować się do kolejnych prac. Nowością jest możliwość kontroli w ramach Expert Check nie tylko nowych maszyn, ale dzięki programowi Expert Check 7+ mogą to być również maszyny 7-letnie i starsze. Dodatkową korzyścią oprócz wiedzy odnośnie stanu swojej maszyny jest również możliwość wygrania atrakcyjnych nagród.

Koszty przestoju maszyn w trakcie sezonu mogą być bolesne. Wstrzymanie prac np. w trakcie żniw na własnym polu lub w trakcie wykonywanej usługi oznacza realne straty lub niezadowolenie ze strony klienta, a w konsekwencji utratę zlecenia. Warto więc sezon jesienno-zimowy wykorzystać, by bliżej przyjrzeć się swoim maszynom. Dlaczego korzystniej jest przekazać je w ręce fachowców?

– Funkcjonowanie wielu gospodarstw oparte jest o nieco starsze modele maszyn, które nadal świetnie się sprawdzają. Aby zapewnić wysoką wydajność, niskie koszty eksploatacji i mieć pewność jakości i niezawodności w kluczowych momentach, ważna jest ich regularna konserwacja. Skorzystanie z pomocy specjalistów w ocenie stanu technicznego maszyny to miara odpowiedzialności i roztropności osoby prowadzącej gospodarstwo. Pamiętajmy też, że diagnostyka błędów i awarii wymaga rzetelnego sprawdzenia danego komponentu, a szczególnie w zakresie elektroniki czy układu hydraulicznego, w warunkach „garażowych” jest niewykonalna – mówi Bartosz Białas, kierownik marketingu John Deere Polska.

Expert Check w wersji 7+

Najbardziej kompleksowym, dokładnym sposobem przyjrzenia się stanowi maszyny po sezonie jest jej gruntowne sprawdzenie u dealera. W przypadku maszyn John Deere warto rozważyć program Expert Check, czyli szczegółowy przegląd przeprowadzany na podstawie wytycznych fabryki, która dostarcza listę newralgicznych punktów danej maszyny i pozwala specjalistom John Deere krok po kroku, element po elemencie, poddać ocenie stan maszyny. Przykładowo w przypadku ciągników John Deere 6000 na tzw. liście inspekcyjnej znajduje się aż 180 punktów kontrolnych!

Expert Check w wersji 7+ jest zbliżony do istniejącego już programu i gwarantuje kompleksową, 140-punktową kontrolę specjalnie dla maszyn, które mają 7 lub więcej lat. Za pomocą tej listy kontrolnej dealerzy mogą przeprowadzić szczegółową diagnostykę techniczną dla szerokiego zakresu modeli. Expert Check 7+ jest dostępny nie tylko dla starszych modeli ciągników John Deere serii 6, 7 i 8, ale program obejmuje również opryskiwacze samojezdne, prasy zwijające i kombajny serii C, W i T.

Wiedza o stanie maszyny to tylko jedna z korzyści

Korzystając z przeglądu Expert Check 7+ można zyskać dwukrotnie. Po pierwsze, odpowiednia reakcja przed sezonem i naprawa maszyny może uchronić przed potencjalnymi kosztami większej awarii w najbardziej nieoczekiwanym momencie. A po drugie jesień i zima z przeglądem Expert Check 7+ może przynieść… nagrodę.

– Z osób, które skorzystają z Expert Check 7+ w ramach przeglądu ciągnika (seria 5, 6, 7, 8 i 9) wylosujemy trzech szczęśliwców, którzy otrzymają: w pełni wyposażony wózek narzędziowy z 251-częściowym zestawem narzędzi, w tym zestawem kluczy płaskich i 27-częściowym zestawem sześciokątnych kluczy nasadowych 3/4” lub wózek narzędziowy ze 122-częściowym zestawem narzędzi czy też praktyczną skrzynkę narzędziową z 114 podstawowymi narzędziami. W losowaniu nagród wezmą udział osoby, które przeprowadzą przeglądy w terminie od 22 października do 15 marca – komentuje Bartosz Białas.

Warto dodać też, że John Deere posiada markę części o nazwie Alternatives by John Deere, która poszerza gamę produktów John Deere Original i Części regenerowane. Grupa Alternatives by John Deere została opracowana specjalnie dla starszych maszyn, które są mniej używane, a zatem mają mniejsze zużycie. Dzięki tym zmianom firma John Deere dostosowała program części i serwisu specjalnie pod kątem wykorzystania i wieku maszyn. Wszystkie części przechodzą przez proces certyfikacji John Deere, który gwarantuje jakość i dopasowanie.

źródło: John Deere