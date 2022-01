Sprawdź, czy musisz dostarczyć do ARiMR tzw. decyzję środowiskową

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa apeluje do rolników którzy złożyli w ubiegłym roku wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników lub ubiegali się o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw i otrzymali decyzję o jej przyznaniu, aby sprawdzili, czy muszą dostarczyć do ARiMR tzw. decyzję środowiskową.

Konieczność przedłożenia takiej decyzji zależy od zakresu biznesplanu składanego przez rolników wraz z wnioskiem o pomoc.

– Jeżeli mają Państwo kłopot z rozstrzygnięciem, czy taką decyzję należy dostarczyć, prosimy o skontaktowanie się z naszymi konsultantami regionalnymi wyspecjalizowanymi w tematyce oceny odziaływania na środowisko (OOŚ). W przypadku gdyby okazało się, że taką decyzję należy dostarczyć do ARiMR, trzeba to zrobić najpóźniej wraz z przesłaniem do Agencji wniosku o wypłatę pierwszej raty płatności pomocy. – informuje ARiMR.