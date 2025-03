Sprawa Belarusa. Jest ważna interpelacja do premiera

O sprawie nielegalnego importu i rejestracji ciągników rolniczych MTZ Belarus robi się coraz głośniej, a jasnych odpowiedzi na nurtujące rolników pytania nie ma. Może już teraz się pojawią, gdy na biurko premiera trafia interpelacja, jaką właśnie złożył poseł Jarosław Sachajko.

Poseł zwraca w niej uwagę na – jak sam pisze – jeden z najbardziej obecnie palących problemów sektora rolniczego.

“Proceder ten, trwający od co najmniej 2016 roku, doprowadził do sytuacji, w której na polskim rynku funkcjonują tysiące pojazdów niespełniających norm homologacyjnych i bezpieczeństwa. Maszyny te, głównie marki MTZ Belarus, są wprowadzane do obrotu z naruszeniem przepisów prawa, a ich rejestracja odbywa się na podstawie nielegalnych procedur” – pisze poseł Sachajko.

Dodaje między innymi: “W przeszłości Polska była liderem w produkcji maszyn rolniczych – firmy takie jak Ursus, Pronar czy Farmer Traktor stanowiły trzon polskiego przemysłu w tej branży. Jednak w wyniku nieuczciwej konkurencji i dopuszczenia do rynku tańszych, lecz nielegalnych maszyn, wiele z tych przedsiębiorstw upadło, tracąc swoje miejsce na rynku”.

W dalszym ciągu swojej interpelacji poselskiej skierowanej do premiera RP, poseł zwraca uwagę na powagę sytuacji oraz wieloletnią bierność instytucji państwowych. Wnosi także o pilne zajęcie się tą sprawą oraz przedstawienie szczegółowych odpowiedzi na poniższe pytania. Pyta też o informacje dotyczące planowanych działań naprawczych, które pozwolą na przywrócenie uczciwej konkurencji na rynku oraz ochronę polskich rolników przed konsekwencjami zakupu nielegalnych maszyn.

Poseł ma wiele pytań

Poseł Sachajko w interpelacji zadaje szereg pytań, które dotyczyły działań organów państwowych od 2016 roku. Z obowiązku podajemy je wszystkie, a są to:

– Dlaczego przez 9 lat, pomimo licznych zawiadomień ze strony polskich firm i osób prywatnych, nie podjęto skutecznych działań w celu ukrócenia tego procederu?

– Jakie działania zostały podjęte przez Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Krajową Administrację Skarbową oraz inne odpowiednie organy od 2016 roku do dnia dzisiejszego?

– Jakie były przyczyny bierności urzędów i służb w tej sprawie?

– Dlaczego Krajowa Administracja Skarbowa oraz służby celne umożliwiały odprawę celną tych ciągników mimo ich nielegalnego pochodzenia?

– Jakie procedury celne obowiązywały w przypadku tych maszyn i dlaczego pomimo braku wymaganych dokumentów homologacyjnych odprawa była możliwa?

– Czy prowadzone były jakiekolwiek kontrole skarbowe i celne w związku z tym procederem?

– Dlaczego Transportowy Dozór Techniczny – jako organ nadzoru rynku – pomimo zawiadomień nie podejmował żadnych działań, a także dlaczego do dziś pozwala na dalszą sprzedaż nielegalnych maszyn?

– Czy TDT prowadził kontrole w sprawie rejestracji ciągników bez homologacji?

– Jakie kroki podjęto w celu wyeliminowania tego procederu i dlaczego były one nieskuteczne?

– Dlaczego służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ignorowały zgłoszenia dotyczące nielegalnego importu oraz działalności grupy przestępczej w Polsce?

– Czy ABW prowadziła jakiekolwiek śledztwa w tej sprawie?

– Czy analizowano możliwe zagrożenia wynikające z działalności podmiotów białoruskich w Polsce?

– Jakie działania podjął UOKiK w sprawie nieuczciwej konkurencji importera oraz dystrybutorów ciągników MTZ Belarus bez homologacji, które naruszały prawo do uczciwej konkurencji legalnie działających przedsiębiorców?

– Czy UOKiK wszczął postępowania w tej sprawie?

– Czy nałożono jakiekolwiek kary na podmioty zajmujące się nielegalnym importem i sprzedażą?

– Czy planowane są jakiekolwiek działania zmierzające do ustalenia winnych i pociągnięcia do odpowiedzialności zarówno organizatorów nielegalnego procederu, jak i urzędników, którzy go tolerowali?

– Czy prowadzone są postępowania prokuratorskie lub administracyjne w tej sprawie?

– Czy istnieje podejrzenie korupcji lub celowego działania na rzecz utrzymania tego procederu?

– Jakie działania zostaną podjęte, aby uniemożliwić dalszą sprzedaż nielegalnych ciągników oraz aby zapobiec podobnym przypadkom w przyszłości?

– Czy planowane są zmiany w procedurach rejestracyjnych i odprawach celnych?

– Jakie mechanizmy kontrolne zostaną wdrożone, aby zapobiec podobnym sytuacjom?

– Jakie działania podjęły w tej sprawie Krajowa Administracja Skarbowa oraz służba celna, aby zbadać, jak ciągniki te opuszczały skład celny i trafiły na polski rynek pomimo braku homologacji? Jakie działania naprawcze zostały podjęte? Czy sprawcy oraz uczestnicy procederu zostali ustaleni?

– Czy przeprowadzono audyty w KAS i służbach celnych w związku z tym procederem?

– Czy wdrożono nowe procedury kontrolne, aby zapobiec dalszemu importowi takich maszyn?

– Jakie działania naprawcze są planowane, aby odbudować produkcję ciągników w Polsce? W wyniku działania nieuczciwej konkurencji z Białorusi przynajmniej 5 znaczących polskich firm produkujących traktory zakończyło swoją działalność.

– Czy rząd planuje wsparcie dla krajowych producentów ciągników?

– Czy zostaną wprowadzone preferencyjne warunki dla polskich firm, które mogłyby odbudować przemysł maszyn rolniczych w Polsce?

Poseł Jarosław Sachajko w 2016 został wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Polska-Białoruś, deklarującego działania na rzecz dobrosąsiedzkich stosunków i współpracy między społeczeństwem polskim i białoruskim. W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej zasiada od 2019 r, już trzecią kadencję. Był posłem PSL, Kukiz’15, PIS, a obecnie działa w kole poselskim Wolni Republikanie.