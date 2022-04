Spożywamy i eksportujemy dużo jajek. O symbolice i “jajecznym” rynku w Wielką Sobotę

Według starofińskiego eposu Kalewala świat powstał z jaja. Z górnej połówki jajka miało powstać niebo, zaś dolna stała się prapoczątkiem ziemi. Kosmogonia mówi, że następnie z żółtka wykształciło się słońce, a białko dało początek księżycowi.

Jajka – symbol życia są najbardziej charakterystycznym elementem Wielkanocy w Polsce. Wchodzą w skład niemal wszystkich świątecznych potraw i są najważniejszym, specjalnie na tę okazję zdobionym elementem w koszyczku wielkanocnym. Od zarania dziejów w kulturze symbolizowało nowe życie i powrót wiosny. Chrześcijanie adoptowali ten symbol i wpletli w tradycję wielkanocną, by oznaczyć w ten sposób cud zmartwychwstania.

– Światowa produkcja jaj kurzych (produkcja na świecie i w UE według danych FAO) od lat wykazuje tendencję wzrostową. W 2020 r. osiągnęła poziom 86,7 mln ton, o 3 proc. wyższy niż w roku poprzednim i o 70 proc. wyższy niż w roku 2000 (51,1 mln ton). Największym światowym producentem jaj kurzych są Chiny, które dostarczają około 35 proc. globalnej podaży. Na drugim miejscu w światowym rankingu plasują się Stany Zjednoczone (z 8-proc. udziałem), a następnie Indie (7 proc.) i Unia Europejska (6 proc.). Polska jest trzecim, po Hiszpanii i Niemczech, producentem jaj w Unii Europejskiej z 17- proc. udziałem w unijnej produkcji – informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Polacy lubią jajka i spożywają ich sporo – ponad 150 szt. na głowę rocznie. Ale daleko nam do konsumpcji takich nacji jak Japończycy czy Żydzi (ok. 400 jaj na osobę), Niemal wszystkie spożywane dziś w Polsce jaja pochodzą z polskich ferm. Import to zaledwie 3-4 proc.

Jak podaje KOWR w strukturze wolumenu polskiej produkcji jaja konsumpcyjne stanowią 85 proc., a 15 proc. przypada na jaja wylęgowe. W latach 2018–2020 roczna produkcja jaj kurzych (łącznie konsumpcyjnych i wylęgowych) kształtowała się na względnie stabilnym poziomie wynoszącym 11,7–12,0 mld sztuk. W 2020 r. w Polsce wyprodukowano 10 mld sztuk jaj konsumpcyjnych wobec 10,3 mld sztuk w roku 2019. Produkcja tego asortymentu była o 6 proc. wyższa niż w roku 2017, w którym wyniosła 9,4 mld sztuk.

Krajowy rynek jaj konsumpcyjnych charakteryzuje się znaczną terytorialną koncentracją produkcji. Najwięcej ferm wylęgowych jaj kurzych zlokalizowanych jest na terenie województwa wielkopolskiego i mazowieckiego. Podaż jaj konsumpcyjnych z tych dwóch regionów odpowiada za 56 proc. całej produkcji krajowej.

Jak podkreśla Biuro Analiz i Strategii KOWR podaż jaj z produkcji krajowej znacząco przewyższa zapotrzebowanie rynku wewnętrznego, dlatego Polska jest jednym z największych eksporterów tego asortymentu w Unii Europejskiej. Ponieważ kraje UE są głównym rynkiem zbytu dla jaj produkowanych w Polsce, to sytuacja popytowa na rynku wspólnotowym w największym stopniu determinuje rozmiar eksportu.

Według danych Ministerstwa Finansów w 2021 r. za granicę sprzedano 141 tys. ton jaj za 160 mln EUR wobec 192 tys. ton i 204 mln EUR w roku 2020.