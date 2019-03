Spowolnienie eksportu unijnych produktów rolno–spożywczych

Jak podaje Komisja Europejska, wartość eksportu unijnych artykułów rolno produkty rolno -spożywczych spadła nieznacznie w porównaniu do września 2017 r. i stanowi to spadek o 6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Mimo to, UE nadal utrzymuje miesięczną nadwyżkę handlową rolno-spożywczą w wysokości 2,2 mld EUR.

Wartość importu również nieznacznie spadła, chociaż import z Brazylii i USA znacznie wzrósł w porównaniu z tym miesiącem zeszłego roku. Najwyższe wzrosty miesięcznych wartości eksportu (wrzesień 2018 r. w porównaniu do września 2017 r.) odnotowano w przypadku Egiptu (wzrost o 61 mln EUR) i Algierii (o 34 mln EUR). Natomiast eksport do Chin spadł znacząco, tj. o 131 mln EUR. Nastąpił również spadek wywozu zarówno do Hongkongu (o 94 mln EUR), jak i do Turcji (o 91 mln EUR).

Źródło: KE