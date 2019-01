Spotkanie nauki z praktyką

21 i 22 kwietnia w Bratoszewicach odbędzie się kolejna, bo już XXVI edycja Targów Rolnych Agrotechnika 2018. Ich organizatorem jest Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

– W tym roku AGROTECHNIKA odbywać się będą w roku dwóch ważnych zarówno dla wszystkich Polaków, jak i rolników rocznic – 100. rocznicy odzyskania przez naszą ojczyzną Niepodległości i 60-lecia działalności Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Będą więc akcenty patriotyczne – koncert pieśni polskich w wykonaniu Bartłomieja Kurowskiego – pierwszego dnia targów (sobota) o godzinie 12.30. Aby podziękować za ciężką pracę i wielkie serca doradców z okazji 60-lecia ośrodka najbardziej wytrwali, najstarsi stażem specjaliści zostaną docenieni i uhonorowani odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa”, którą wręczał będzie w imieniu ministra rolnictwaKrzysztofa Jurgiela, wiceminister Ryszard Zarudzki. Dwunastu specjalistom prezydent RP Andrzej Duda przyznał Medal Złoty za Długoletnią Służbę, które – mamy nadzieję – wręczy wojewoda łódzki Zbigniew Rau. Uroczystość nagradzania doradców rolnych przewidujemy też pierwszego dnia targów o godzinie 11.30 – informuje Grazyna Bożyk z ŁODR w Bratoszewicach.

Teren targowy podzielony jest na trzy place wystawowe – sektor A, sektor B i sektor C. Jak na AGROTECHNIKĘ przystało, dwa sektory przeznaczone będą dla firm produkujących maszyny i urządzenia, prezentowane więc będą: ciągniki, kombajny, agregaty uprawowe, siewniki, ładowarki, przyczepy rolnicze, opryskiwacze polowe i sadownicze; nie zabraknie tam też pokryć dachowych, kotłów centralnego ogrzewania, urządzeń związanych z fotowoltaiką, pasz, koncentratów, materiałów budowlanych.

Sektor C, to sektor, który zwiedzający i kupujący odbierać będą wszystkimi zmysłami, bowiem pełen będzie kwiatów, sadzonek, bylin, krzewów, drzewek owocowych i ozdobnych, które kusić będą zwiedzających żywymi kwietniowymi barwami, zapachem, marzeniem o smacznym dorodnym owocu… Będą zioła i przyprawy, będą naturalne soki i nalewki…

Zmęczeni i pełni wrażeń targowi goście mogą też liczyć na łyk dobrej kawy, lody, watę cukrową, a smakoszy zapraszamy na pyszną golonkę, stek, szaszłyk, o które – jak co roku – zadbają firmy gastronomiczne.

– Agrotechnika to bardzo ważne ogniwo transferu wiedzy od nauki do praktyki. Specjaliści ośrodka będą do dyspozycji uczestników targów zarówno na stoisku ŁODR, jak i po prostu na terenach targowych, gotowi odpowiedzieć na każde pytanie, udzielić fachowej porady – podsumowuje Grażyna Bożyk.

Źródło: ŁODR