Spotkanie ministra z rolnikami

25 lipca 2018 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się spotkanie ministra Ardanowskiego z rolnikami z organizacji branżowych i związków zawodowych dotyczące m.in. suszy, skupu owoców miękkich i afrykańskiego pomoru świń.W spotkaniu udział wziął prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, a także szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin, który podczas rozmów reprezentował premiera Mateusza Morawieckiego.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, że sprawa przyszłości polskiego rolnictwa i ukierunkowania go na rozwój jest bardzo ważna.

Minister podkreślił, że rolnicy nie mogą być cały czas najsłabszym ogniwem w łańcuchu „od pola do stołu”, „od producenta do konsumenta”. Dlatego potrzebna jest „konstrukcja rynku, która sprawi, że rolnicy będą partnerami, a najlepiej współudziałowcami zakładów przetwórczych”.

Wskazywał również na konieczność współpracy gospodarczej między samymi rolnikami, gdyż taka współpraca jest warunkiem ich powodzenia. Sposobem na walkę z niestabilnością rynku i poprawę sytuacji producentów rolnych, jest m.in. możliwość łączenia się rolników w grupy producenckie.

Dyskusja w znacznej mierze dotyczyła kwestii pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym i problemu współpracy rolników z przetwórcami. Minister Ardanowski zaznaczył, że dobrze funkcjonujący rynek, to taki w którym nie mamy do czynienia z dominacją firm skupowych nad rolnikami. Aby rozwiązać ten problem rolnicy oczekują wprowadzenia umowy kontraktacyjnej. Minister poinformował, że prace nad kształtem takiej umowy już trwają. W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się spotkanie z przedstawicielami rolników, które poświęcone było wypracowaniu wspólnego stanowiska w tej kwestii. Minister chce wciągnąć organizacje rolnicze do decydowania i odpowiedzialności, dąży do tego, żeby decyzje dotyczące polskiego rolnictwa były nie tylko konsultowane, ale uzgadniane ze światem rolniczym.

Odpowiedzią na oczekiwania producentów żywności są m.in. prace podjęte nad utworzeniem Krajowej Grupy Spożywczej o strukturze holdingu, na bazie: Krajowej Spółki Cukrowej, Elewarru i rynków hurtowych.

Spotkanie miało na celu usystematyzowanie, przeanalizowanie i zarejestrowanie tego wszystkiego, z czym rolnicy mają problemy i zwracają się do rządu.

Źródło: MRiRW