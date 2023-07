Spotkanie ministra rolnictwa Ukrainy z odpowiednikami państw UE bez przedstawicieli “koalicji 5” 

W dniach 4-6 lipca minister polityki rolnej i żywnościowej Ukrainy Mykoła Solski spotkał się z ministrami rolnictwa, spraw regionalnych i ambasadorami kilku państw UE. Choć tematem był eksport zbóż z Ukrainy do UE, wśród zaproszonych przez Solskiego gości nie było ministrów “koalicji 5”

O spotkaniu poinformowało ukraińskie Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywnościowej. W skład delegacji przedstawicieli państw UE wchodzili: minister rolnictwa Republiki Litewskiej Kyastutis Navickas, minister rolnictwa Republiki Łotewskiej Didzis Schmits, minister spraw regionalnych Republiki Estońskiej Madis Kallas, minister rolnictwa Mołdawii Vladimir Bolea, ambasador Republiki Łotewskiej na Ukrainie Klyava Ilgvars, attaché Ambasady Republiki Litewskiej na Ukrainie Matuliavichis Tomas.

Tematem rozmów były szlaki logistyczne eksportu ukraińskiego zboża do państw UE oraz potencjalne obszary współpracy oraz możliwości tranzytu kolejowego przez Mołdawię.

Było to kolejne z serii spotkań ministra Solskiego ze swoimi odpowiednikami w państwach UE. Kolejne, w którym nie wziął udziału polski minister Robert Telus, ani żaden z ministrów rolnictwa państw graniczących z UE.

Bodajże ostatnim spotkaniem ministrów Telusa i Solskiego było spotkanie 17 kwietnia w Warszawie. Nie było to spotkanie “udane”, ale trudno się dziwić – 7 kwietnia Solski podczas spotkania z Telusem w Dorohusku zadeklarował wstrzymanie eksportu z Ukrainy do Polski do czasu wypracowania odpowiednich rozwiązań, tymczasem zanim do tego doszło, Polska wprowadziła zakaz importu kilkunastu produktów rolnych. Później obaj panowie spotkali się jeszcze raz online 5 maja: minister Telus tłumaczył się z zakazu, minister Solski wyraził zrozumienie – i tyle. Od tego czasu Polska, ale też pozostałe państwa “koalicji 5” są pomijane przez Ukrainę w kwestiach dotyczących eksportu produkcji rolnej. Podobnie zachowują się zresztą w tej kwestii pozostałe państwa UE.

Pozostaje mieć nadzieję, że minister Telus będzie na arenie europejskiej równie aktywny i skuteczny co minister Solski.