Sposoby New Holland na zielonki

W miejscowości o wdzięcznej nazwie Borki–Kosiorki, firma New Holland zorganizowała pokazy zbioru zielonek. W akcji można było zobaczyć prasy rolujące, ładowarkę teleskopową, ciągniki oraz maszyny towarzyszące. Celem pokazów było propagowanie produktów NH w segmencie maszyn zielonkowych.

Tradycją jest, że New Holland przedstawia testy swoich maszyn w dynamicznych, naturalnych warunkach podczas pracy w polu. Tym razem pokazy żółto-niebieskiego producenta odbyły się 30.05.2019 roku na Mazowszu w miejscowości Borki-Kosiorki. Testy maszyn były doskonałą okazją do przedstawienia atutów modeli podczas pracy w polu – co specjaliści NH doskonale wykorzystali. Firma zaprezentowała prasy rolujące, kosiarki, przetrząsacze, zgrabiarki i ładowarkę teleskopową.

Dynamiczna premiera ładowarki

W trakcie pokazów można było zobaczyć w akcji ładowarkę teleskopową TH 6.32 w wersji Classic. Ciekawostką jest, że była to pierwsza prezentacja dynamiczna tej maszyny – podczas pracy w polu. Jej statyczna premiera odbyła się na targach Agrotech br. TH 6.32 jest modelem o wysięgu 6,1 m i maksymalnym udźwigu 3200 kg. Ładowarka jest wyposażona w przekładnię mechaniczną PowerShift sterowaną elektronicznie za pośrednictwem systemu Trax, która posiada cztery biegi do przodu i trzy biegi do tyłu. Sercem maszyny jest silnik NEF o pojemności skokowej 4,5 l i mocy maksymalnej 133 KM. Model wyposażony jest w pompę tłokową o zmiennym wydatku 140 l/min. Ładowarkę wyróżnia komfortowa i cicha kabina. W prezentowanej wersji opcjonalnie zamontowana była klimatyzacja, fotel pneumatyczny operatora oraz blokada hydrauliczna osprzętu.

Pełna gama maszyn zielonkowych

Podczas pokazów można było podziwiać cały proces w zakresie prac zielonkowych: od koszenia poprzez przetrząsanie i zgrabianie, aż do formowania bel i ich owijania.

Na polu zaprezentowano kosiarkę dyskową centralnie zawieszaną DiscCutter 320P o szerokości roboczej 3.11 m. Wyposażona jest w kondycjoner palcowy. Model ma 8 talerzy tnących, po dwa noże na każdy talerz. Szerokość pokosu regulowana jest płytami kondycjonera w zakresie 1,2 m – 2,8m.

W akcji można było również zobaczyć przetrząsacz ProTed 760 o szerokości roboczej 7,6 m, wyposażony w 6 wirników o średnicy 1,65 cm. Wszystkie wirniki mają przegubowe zawieszenie, dzięki czemu szybko i skutecznie mogą się dostosować do zmiennych warunków polowych. Kąt nachylenia wirników względem ziemi można łatwo dopasować do warunków polowych, co zapewnia efektywne przetrząsanie i rozrzucanie pokosu w celu jego idealnego wysuszenia. Model ma podwójne palce, co zwiększa wydajność przetrząsania. Aby równomiernie „rozrzucić” cały materiał aż do ostatniego źdźbła, zastosowano odpowiedni system przetrząsania na krańcach pola.

Na szczególną uwagę, ze względu na jej uniwersalność, zasługuje zgrabiarka L 640T Auto-Steer. Jest to maszyna dwuwirnikowa ze specjalną konstrukcją ramy z niskim środkiem ciężkości. To powoduje, że może pracować na bardzo nierównych, ciasnych łąkach. Szerokość pracy można regulować automatycznie z ciągnika. Jest wyposażona w system, który kieruje tylną gwiazdą podczas ciasnego uwrocia.

Prasy NH łamią stereotypy

– Podczas dzisiejszych pokazów chcielibyśmy się skupić na prasowaniu bardzo wilgotnej zielonki z przeznaczeniem na sianokiszonkę – mówił Rafał Galus, specjalista do spraw maszyn zielonkowych marki New Holland. – Są tu łąki torfowe, często maszyny w takich warunkach mogą robić koleiny, jest mokro, wilgotno, zielonka nie przesycha. Chcemy łamać stereotyp, że bardzo wilgotnej zielonki nie można zbierać, nie można prasować. Udowadniamy, że z naszymi prasami jest to możliwe – kontynuował.

Podczas pokazów zielonkowych, New Holland zaprezentował swoje dwie prasy. Maszynę pasową zmiennokomorową Roll-Belt 150 CropCutter z 15 nożami i prasę walcową Roll Baler 125 Single z 20 nożami.

Prasa walcowa sprawdza się idealnie do sianokiszonek w każdych warunkach pogodowych i środowiskowych. Konstrukcja walców z dziesięcioma wypustami sprawia, że można ją użyć do sianokiszonki, słomy czy suchego siana. Maszyna ma bardzo masywny rotor tnący z zębami o grubości 1 cm, który poradzi sobie z każdym materiałem roślinnym. Automatyczne oliwienie łańcucha oraz automatyczne smarowanie tulei ślizgowych powoduje, że maszyna nie wymaga większej obsługi ze strony operatora.

Zaprezentowana prasa pasowa jest najbardziej uniwersalną prasą w ofercie NH, ze zmienną średnicą beli od 90 do 150 cm. Warto podkreślić, że świetnie sobie radzi w przypadku słomy, jak również sianokiszonki. Nawet, w tak trudnych warunkach jakie panują na pokazach, wilgotny materiał roślinny nie owija się na rolkach prowadzących pasy sianokiszonki. Zestaw podwójnych rolek czyszczących montowanych w prasie przeciwdziała zjawisku owijania się zielonki. Maszyna jest dedykowana dla klientów wymagających wydajności i trwałości.

Autor: Wioletta Dziedzic