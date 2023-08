Sposób przechowywania obornika ma znaczenie. Jak to robić, żeby ograniczyć straty?

Podczas przechowywania obornika dochodzi do złożonych procesów mikrobiologicznych prowadzących do rozkładu materii organicznej na prostsze związki organiczne i mineralne. Zmianie ulegają właściwości fizyczne i fizykochemiczne, zmienia się pojemność sorpcyjna obornika, co korzystnie przekłada się na pojemność sorpcyjną gleby.

Rozkład obornika zależy od jego ułożenia. W luźno ułożonym stosie, gdzie temperatura dochodzi do 75 ºC procesy rozkładu zachodzą najszybciej. Jednakże wysoka temperatura prowadzi do dużych strat substancji organicznej. Stąd też zalecane jest przechowywanie obornika w dobrze ugniecionych pryzmach, w których temperatura mieści się w przedziale od 30 do 40 ºC. W oborniku znajdują się cukry proste, skrobia, pektyny, celuloza, hemiceluloza czy też lignina. Związki te w czasie fermentacji ulegają przekształceniu do prostszych związków organicznych i w zależności od dostępności tlenu do dwutlenku węgla i wody (w warunkach tlenowych) oraz dwutlenku węgla i metanu (w warunkach beztlenowych).

Azot w oborniku występuje zarówno w postaci azotu mineralnego, jak i białek. W procesie rozkładu obornika dochodzi do przemian białek do aminokwasów, a następnie do amoniaku, który uwalnia się do atmosfery. Czynnikami ograniczającymi straty azotu jest wiązanie amoniaku przez tworzące się podczas fermentacji tlenowej kwasy organiczne, jak również przez jego wiązanie przez mikroorganizmy, a następnie przetwarzanie w związki białkowe. Ma to miejsce, gdy występują warunki dogodne do rozwoju mikroorganizmów oraz zapewniona jest dostateczna ilość łatwo rozkładających się węglowodanów.

W górnej części obornika azot amonowy w warunkach tlenowych ulega przemianie do azotu azotanowego, a ten w dolnej partii obornika przekształca się do azotu cząsteczkowego i tlenków azotu. Azot mineralny znajdujący się w oborniku, zarówno ten w formie amonowej, jak i azotanowej, może ulec unieruchomieniu i dopiero uruchamia się po aplikacji obornika.

W oborniku fosfor występuje w związkach organicznych i mineralnych, a w trakcie jego przechowywania dochodzi do mineralizacji związków fosforu. W efekcie tego tworzy się kwas ortofosforowy, który łączy się z kationami, tworząc sole. W efekcie pierwiastek ten staje się dostępny dla roślin. Poza tym tworzące się związki charakteryzują się słabym przemieszczaniem się do głębszych warstw obornika, co nie prowadzi do ich wymycia.

Z kolei potas występuje w oborniku w formie kationu, co w znacznym stopniu przyczynia się do jego wymycia. Szacuje się, że straty potasu z obornika wynoszące nawet do 50% można znacznie ograniczyć poprzez właściwy sposób przechowywania obornika. W oborniku wapń i magnez obecne są w postaci różnych związków mineralnych i organicznych. W procesie mineralizacji związki te przekształcane są do form łatwo rozpuszczalnych, które słabo przechodzą do głębszych warstw obornika, przez co ich wymycie zachodzi w mniejszym stopniu niż w przypadku potasu.