Spór o sądownictwo zagraża funduszom dla rolników? Wojciechowski wyjaśnia

Jak podała Rzeczpospolita, Komisja Europejska może wstrzymać środki finansowe dla Polski w perspektywie finansowej na lata 2021-2027, łącznie ze środkami przeznaczonymi na rolnictwo, w związku ze sporem o praworządność. Do tych rewelacji odniósł się unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski.

– Wypłata funduszy spójności z unijnego budżetu dla Polski nie jest uzależniona od sądownictwa – stwierdził Wojciechowski.

Następnie polityk wyjaśnił zależność pomiędzy sporem o sądownictwo w Polsce a unijnymi funduszami.

– Nie powinno być żadnych wątpliwości co do tego, że spór o reformę sadownictwa Polsce to jest osobny problem, to jest problem KPO, bo w przepisach dotyczących KPO jest rzeczywiście odniesienie do problemu sądownictwa. A w przypadku innych funduszy takiego odniesienia nie ma. Wiec ja jestem spokojny, zarówno jeśli chodzi o fundusze rolne, jak i fundusze spójności dla Polski. Te spekulacje nie mają żadnych podstaw, ani prawnych, ani podstaw faktycznych w działaniach Komisji – powiedział cytowany przez polskieradio24.pl komisarz Janusz Wojciechowski.

Zagrożone są więc środki na tzw. Krajowy Plan Odbudowy, a Bruksela nie ma żadnych podstaw prawnych, aby zamrozić wypłaty pieniędzy z perspektywy finansowej na lata 2021-2027.