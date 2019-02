Spółdzielnie rolnicze w walce ze zmianami klimatu

Ze względu na przewidywany, 60% wzrost zapotrzebowania na żywność do 2050 r., Biznes Forum Prezydencji Europejskich Spółdzielni Rolniczych (Cogeca) oceniło strategie przyjmowane przez spółdzielnie rolnicze w celu sprostania wyzwaniom ekonomicznym i środowiskowym związanym ze zmianami klimatu.

Otwierając wydarzenie na Malcie, przewodniczący Cogeca Thomas Magnusson podkreślił, że rolnictwo i leśnictwo są częścią rozwiązania problemu zmian klimatu. Gospodarka glebami, ulepszona gospodarka użytkami zielonymi i zalesianie są kluczem do redukcji emisji. Zwrócił uwagę na coraz poważniejsze wyzwania, przed którymi stają producenci, jak ekstremalne zjawiska pogodowe czy coraz większe wahania na rynku. Rzucił światło na przewodnią rolę spółdzielni rolniczych w sprostaniu tym wyzwaniom.

Podczas wydarzenia wysokiego szczebla, w którym wziął udział maltański parlamentarny sekretarz rolnictwa, rybołówstwa i praw zwierząt, Clint Camilleri i którego gospodarzem była organizacja Koperattivi Malta, przedstawiono konkretne przykłady.

– Położono nacisk na poprawione środki pozwalające rolnikom m.in. lepiej zarządzać ryzykiem związanym z wahaniami cen wynikającymi ze zmian klimatu. Spółdzielnie rolnicze angażują się też w projekty związane z rolnictwem precyzyjnym, by rolnicy i ich spółdzielnie mogli zwiększyć produkcję jednocześnie ograniczając zużycie zasobów i usprawnić zrównoważoną gospodarkę wodną. To one napędzają programy badawcze i rozwojowe obejmujące prace nad nowymi odmianami nasion, które są np. bardziej odporne na zjawiska klimatyczne – informuje Amanda Cheesley z Biura Prasowego Copa – Cogeca. Są również liderami w zwiększaniu wydajności energetycznej i zachęcaniu do korzystania z odnawialnych źródeł energii. Sektor rolny i leśny są źródłem przyjaznych dla klimatu alternatyw dla paliw kopalnych, dzięki pozostałościom upraw lub uprawom energetycznym, pozwalając w ten sposób zmniejszyć emisyjność transportu w UE.

Źródło: Copa – Cogeca