Spójne przepisy dotyczące środków ochrony roślin w całej UE?

Rolnicy z województwa dolnośląskiego za pośrednictwem Dolnośląskiej Izby Rolniczej wnioskują do Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań w celu zmiany przepisów dotyczących stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu w krajach Unii Europejskiej.

Obecnie na terenie Polski nie można stosować tych samych środków ochrony roślin co w Niemczech , Holandii czy Francji. Zdaniem Dolnośląskiej Izby Rolniczej jest to ze szkodą dla polskich rolników , ponieważ francuscy rolnicy mogą stosować środki ochrony roślin w większej dawce i ze środkiem nie dopuszczonym do obrotu w Polsce.

W naszym kraju zasady korzystania ze środków ochrony roślin reguluje Ustawa o środkach ochrony roślin z 8 marca 2013 roku. Zobowiązuje ona rolników do ewidencjonowania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin i ciągłego podnoszenia kwalifikacji w zakresie ich stosowania. W celu ochrony zdrowia konsumentów i użytkowników na terenie UE obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE 1107/2009 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE 396/2005.

Przepisy te regulują kwestie zatwierdzania substancji czynnych oraz dopuszczania do obrotu środków ochrony roślin, które te substancje zawierają. Znajdują się tam również regulacje dotyczące obrotu środkami ochrony roślin, właściwego ich przechowywania czy stosowania oraz zawierają ograniczenia dotyczące maksymalnych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin w produktach. Jeśli w nich dawki są przekroczone nie mogą być wprowadzane do obrotu.

– Przepisy są bardzo restrykcyjne i na polskim rynku wycofuje się wiele substancji czynnych, co powoduje, że rolnicy nie maja alternatywy na zastosowanie innego środka ochrony roślin. Powoduje to mniejszą opłacalność w hodowli roślin, mniejsze plony przy wyższych kosztach produkcji – mówi Ryszard Borys, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Według DIR te kwestie powinny być spójne w całej Unii Europejskiej. Obecnie, aby środek ochrony roślin mógł być stosowany w każdym kraju członkowskim UE wydawane jest odrębne zezwolenie na obrót.

– Jeżeli producent uzyska pozwolenie na stosowanie danego środka do ochrony roślin w jednym z krajów członkowskich, to ów środek powinien być dopuszczony do obrotu w całej UE – podsumowuje Borys.