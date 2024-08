Na początku mieliśmy jeden kołchoz na dwie, trzy wsie. A teraz – jeden oligarcha, warunkowo, na kilka lub więcej okręgów – zauważa Iwan Tomych, przewodniczący Związku Chłopów Ukraińskich stwierdzając przy tym, że w jego kraju stworzono “największego na świecie potwora agrarnego, który zagraża wsi i narodowo-demokratycznej Ukrainie”.

Specjalista udzielił wywiadu Innie Wedernikowej z serwisu ZN.UA. Stwierdził w nim, że obecnie przeszło 70% czarnoziemów należy do globalnych firm, a koncentracja gruntów nigdzie na świecie nie jest tak wysoka jak na Ukrainie. To z kolei jego zdaniem prowadzi do pustoszenia wsi, bezrobocia i utraty dorobku kulturowego.

Wg Tomycha winne całej sytuacji są polityczne elity rządzące na przestrzeni lat niepodległą Ukrainą; niekompetentne i pozbawione woli politycznej do pozytywnych przemian. – System oligarchiczny powstał zarówno w przemyśle, jak i rolnictwie. Taka była wola polityczna – stwierdza.

– Zachodnie firmy, które weszły na Ukrainę ze swoimi zasobami finansowymi, materiałowymi i technicznymi, zrobiły wiele, aby opracować taki scenariusz. Na poziomie międzynarodowym powstała poważna koalicja, która działała na rzecz perspektywy powstania właśnie takiej struktury gospodarki Ukrainy. A teraz zbieramy tego owoce – dodaje Tomych.

Tomych nie pozostawił suchej nitki na skorumpowanych władzach lokalnych.

– W zdecydowanej większości wielki biznes finansował albo wójtów, albo ich zastępców, którzy stali się podstawą systemu decyzyjnego w lokalnych społecznościach – stwierdza.

Następnie wskazuje na zagrożenia wiążące się z obecną strukturą gospodarstw w swoim kraju.

– Exodus ludności ze wsi jest tendencją światową, ale jeśli państwo nie ureguluje tego procesu, nie przemyśli właściwej polityki regionalnej, to będzie katastrofa z ziemią, z gospodarką, z tradycjami itp. – dodaje pesymistycznie.

Wywiad z Iwanem Tomychem w całości dostępny jest tutaj.