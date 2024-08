Spadkowy początek tygodnia na Matifie. Egipski przetarg zawiódł, a bilans soi ciąży na rzepaku

Pomimo szumnych zapowiedzi o zakupie prawie 4 mln ton pszenicy, Egipt kupił zaledwie 280 tys. ton, przy czym 180 tys. pochodziło z Ukrainy, a 100 tys. z Bułgarii. Cena pszenicy w kontraktach na grudzień spadła wczoraj w Paryżu o 2,5 EUR/t do 224 EUR/t – poziomu najniższego od 2 tygodni.

Najniższa cena FOT, za jaką Egipt kupił ukraińską pszenicę to 223 EUR/t, a więc relatywnie wysoko biorąc pod uwagę, że dotychczas w basenie Morza Czarnego można było kupić ziarno nawet o 15 EUR/t taniej. Stąd też nie sprawdziły się zapowiedzi o zakupie 3,8 mln ton, o których informowała egipska agencja zbożowa GASC.

Zeszłotygodniowy raport WASDE nie przyniósł większych zmian na rynku; światowe zbiory pszenicy zostały podniesione o 2 mln ton wobec prognozy lipcowej i wynoszą teraz 789,28 mln ton ze względu na wyższe niż prognozowano szacowane zbiory w Australii, Kazachstanie i na Ukrainie. Spaść mają za to zapasy końcowe do 256,6 mln ton, to o 620 tys. ton mniej niż prognozowano w lipcu. Zbiory w UE mają spaść do 128 mln ton wobec 130 mln ton w lipcu.

Listopadowy kontrakt na rzepak staniał o 3,25 EUR/t do 461,5 EUR/t. Coraz bardziej na cenach ciąży światowy bilans soi; zapasy końcowe mają wzrosnąć wobec lipcowego raportu o 6,5 mln ton do 134,4 mln ton.

– Zwyżkowych impulsów nie będzie można spodziewać się najwcześniej jesienią, jeśli w Ameryce Południowej pojawią się problemy z siewami, które we wrześniu rozpoczynają się w Brazylii. Ponadto na świecie obserwuje się słaby rozwój gospodarczy, co powoduje, że nie można oczekiwać wsparcia ze strony popytowej. Będzie to miało negatywny wpływ na rynek rzepaku i ograniczy potencjał wzrostu cen pomimo słabych zbiorów w UE – prognozuje serwis Kaack.

Kukurydza również staniała, o 1 EUR/t do 202,75 EUR/t. USDA podniosło oczekiwania wobec zbiorów kukurydzy w USA o 1,2 mln ton do 384,7 mln ton, co nie wróży dobrze również rynkowi pszenicy. Pomimo tego globalne zbiory mają być mniejsze o 5 mln ton ze względu na spadek zbiorów w UE (-3,5 mln ton do 60,5 mln t), w Rosji i na Ukrainie.

Źródło: Kaack