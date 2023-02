Spadkowy piątek i fatalny tydzień na rynku zbóż i rzepaku. Pszenica na CBoT najtańsza od września 2021

Początek tygodnia dawał nadzieje na udany tydzień na paryskim Matifie. Niestety z biegiem czasu nadzieje te gasły, a finalnie ostatni tydzień lutego zakończył się poważnymi przecenami zbóż i rzepaku.

W piątek cena pszenicy spadła o 4,5 EUR/t, a przez cały tydzień o 15,25 EUR/t do 279,75 EUR/t. Cały czas europejskie ziarno nie może wygrać konkurencji z pszenicą rosyjską. Nastrojów bynajmniej nie poprawiła zapowiedź Putina, który obiecał eksport pszenicy w 2023 roku na poziomie 60 milionów ton. Wzrok handlowców skierowany jest również na umowę zbożową; obecna wygasa w połowie marca, a rząd ukraiński pragnie jej przedłużenia już nie o 120 dni, a o rok. Bardzo źle zapowiadają się zbiory pszenicy u głównych importerów tego zboża, czyli w Maroku, Tunezji i Algierii, jednak państwa te sukcesywnie stawiają na zakup rosyjskiego ziarna. Cena pszenicy w Chicago spadła w piątek do 708,25 centów za buszel, co oznacza cenę najniższą od września 2021 roku.

Rzepak głównie podążał w tym tygodniu śladami soi, a jego cena spadła w piątek o 2,5 EUR/t, a w ujęciu tygodniowym już o 21,5 EUR/t do 542 EUR/t. Nurkowała też cena kukurydzy; w piątek aż o 6,75 EUR/t, a w skali tygodnia o 6,5 EUR/t, kończąc piątkową sesję z ceną 288,5 EUR/t. Kukurydza jako tako oparła się spadkom ze względu na złe prognozy zbiorów w Argentynie opiewające na 41 mln ton i opóźnione siewy w Brazylii. Z kolei USDA spodziewa się, że areał kukurydzy w USA wyniesie 36,8 mln ha, czyli o około 900 000 ha więcej niż w 2022 r. Przy normalnych warunkach pogodowych może to skutkować wielkością zbiorów na poziomie 383,2 mln ton, czyli prawie 35 mln t więcej niż przed rokiem. Ta wiadomość spychała piątkowe notowania w dół.