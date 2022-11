Spadków cen zbóż na krajowym rynku ciąg dalszy. Ceny zbóż 29.11.2022

Początek bieżącego tygodnia nie przynosi dobrych informacji dla rolników chcących sprzedać zboże. Ceny cały czas spadają i w najbliższej przyszłości nie zanosi się, aby sytuacja mogła ulec zmianie.

Takie zachowanie rynku wynika nie tylko z faktu, że w dół pikują kontrakty terminowe na francuskim Matif i amerykańskim CBoT, ale również z tego, że krajowe podmioty skupowe są na chwilę obecną właściwie zasypane ziarnem. Firmy paszowe deklarują, że posiadają pełne pokrycie produkcji przynajmniej na najbliższych kilka tygodni.

Za te spadki cen odpowiadają również najnowsze szacunki dotyczące zbiorów pszenicy w Kanadzie mówiące o dużo wyższych zbiorach niż rok temu. Także Międzynarodowa Rada Zbożowa IGC podniosła w listopadzie światowe prognozy produkcji pszenicy. Ponadto rynek pszenicy cały czas jest pod presją dostaw zbóż z potów czarnomorskich.

Lepsze od spodziewanych plony kukurydzy w kraju oraz nasycenie rynku importowanym ziarnem przełożyły się na spadki cen płaconych za kukurydzę mokrą. Obecnie ceny kukurydzy mokrej (30% wilgotności) zawierają się w przedziale 700-850 PLN/t. W przypadku suchego ziarna są to ceny od 1140 zł do 1320 zł/t.

Na rynku pszenicy konsumpcyjnej również widać spadki i stawki maksymalne w portach za najlepszą jakościowo pszenicę o zawartości białka 14 proc. oscylują w granicach 1720 zł/t. Minimalnie natomiast za ziarno konsumpcyjne w kraju można dostać 1330 zł/t.

Zbliżona sytuacja jest w przypadku pszenicy paszowej, której ceny spadły i obecnie można za nią dostać od 1280 do 1420 zł/t.

W przypadku jęczmienia paszowego ceny rozpoczynają się obecnie od 1050 zł a kończą na 1300 zł/t. W przypadku pszenżyta jest to odpowiednio 1100 zł i 1380 zł.

Podobnej wielkości spadki notują ceny żyta. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 1070 do 1280 zł/t, a paszowe od 950 do 1240 zł/t.

Jeśli chodzi o rzepak to można zapomnieć o cenach przekraczających 3 tys. zł/t. Obecnie najwyższą stawką na rynku jest poziom 2800 zł/t, a minimalnie skupujący oferują 2550 zł/t.