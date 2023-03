Spadków cen zbóż ciąg dalszy. Poniedziałek fatalny dla cen rzepaku

Nowy tydzień zaczął się od poważnych spadków cen rzepaku i kukurydzy. Rzepak staniał na paryskim Matifie o 8,75 EUR/t do 529,75 EUR/t, a kukurydza w kontraktach na czerwiec o 4,75 EUR/t do 267 EUR/t.

Znacznym spadkom cen oparła się tylko pszenica; jej cena spadła o 0,5 EUR/t do 272,25 EUR/t. Spadłą też cena pszenicy w Chicago – o 13,5 centa do 695,25 centów za buszel (239 EUR/t). Na rynku nie brakuje sygnałów sprzyjających obniżkom; ceny rosyjskiej pszenicy w portach spadają, umowa zbożowa zostanie najprawdopodobniej przedłużona, we Francji i USA prognozowane są opady deszczu, Polska i Ukraina ustaliły warunki tranzytu, a w Kanadzie spodziewane są większe zasiewy pszenicy jarej. Jedyna informacja sprzyjająca podwyżkom to kolejne dostawy europejskiej pszenicy do Maroka, które z 3 milionami ton jest najważniejszym w tym sezonie odbiorcą ziarna ze Starego Kontynentu.

Spadek ceny rzepaku to zasługa przede wszystkim spadków na rynku olejów roślinnych, zaś spadek cen kukurydzy był dyktowany przede wszystkim spadkiem cen pszenicy.