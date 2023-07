Spadków cen rzepaku na krajowym rynku ciąg dalszy. Ceny rzepaku 28.07.2023

Niestety spadkowy trend z paryskiego Matifu odbija się na cenach rzepaku w Polsce. Piątek jest kolejnym spadkowym dniem, a o stawkach w okolicach 2 tys. zł/t możemy na razie zapomnieć.

Najwyższa stawka w kraju to obecnie 1950 zł netto za tonę; oznacza to spadek o 30 zł/t. Najniższa stawka w zestawieniu KZPRiRB spadła już poniżej 1800 zł/t i wynosi 1780 zł/t, co, podobnie jak w przypadku stawki maksymalnej, oznacza spadek o 30 zł/t.

Umowy na warunkach krajowych (dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; potrącenie za zaolejenia poniżej 40 proc.):

ADM Czernin – 1930 październik (1895* październik) , magazyn kupującego

ADM Szamotuły – 1950 październik (1895* październik) netto zł/t, magazyn kupującego

Agrolok – 1820 (1880) netto zł/t, magazyn kupującego

Bastik – 1850 netto zł/t, —

Bielmar – 1790 netto zł/t, magazyn kupującego

Bunge – 1910 (1875*) netto zł/t, magazyn kupującego

Grupa Wilmar – 1800 netto zł/t, —

Komagra (Kosów Lacki) – 1880 netto zł/t, magazyn kupującego

Komagra (Magazyny własne, Brzeg) – 1855 netto zł/t, magazyn kupującego

Komagra (Tychy) – 1880 netto zł/t, magazyn kupującego

ZT Bodaczów – Viterra – 1815 (1745*) netto zł/t, magazyn kupującego

Agrii – 1800-1900 (1700* – 1800*) netto zł/t, w zależności od regionu kraju

Agro-Mat – 1830 netto zł/t, magazyn kupującego

Agro As – 1780 (1750*) netto zł/t, magazyn kupującego

Agrotim Katolik – 1800 netto zł/t, magazyn kupującego

Ampol – Merol – 1820 netto zł/t, magazyn kupującego

Chemirol – 1880 (1840*) netto zł/t, magazyn kupującego

Lechpol Szubin – 1830 netto zł/t, magazyn kupującego

Osadkowski – 1840 (1800*) netto zł/t, odbiór od rolnika, magazyn kupującego

Ziarn – Pol – 1840 netto zł/t, magazyn kupującego

Podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny: wilgotność 9 proc., zanieczyszczenia 2 proc.

Źródło: KZPRiRB na podstawie rozmów ze skupującymi w dniu 27 lipca 2023 r.