Spadki wyhamowały, ale o podwyżkach nie ma mowy: Ceny zbóż 30.05.2023

Początek tygodnia przynosi zahamowanie tendencji spadkowej na rynku krajowym. Fakt ten może cieszyć, ale niestety na chwilę obecną jest to jedyny plus, gdyż o podwyżkach nie ma na razie mowy.

Podażowa górka powoli się kończy, a to jak mówią skupujący prowadzi do wyhamowania tendencji spadkowej na krajowym rynku zbóż. Pomimo bardzo atrakcyjnych cen niektórzy przetwórcy cały czas ograniczają zakupy, ale ci którzy mają gdzie magazynować robią cały czas duże zapasy.

Pszenicę i kukurydzę kupują cały czas eksporterzy z dostawą do portów lub magazynów zlokalizowanych blisko portów. Pocieszeniem może być fakt, że w okresie od lipca ubiegłego roku do marca bieżącego, z kraju wyeksportowano blisko 7,7 mln ton zbóż, czyli sporo więcej niż w analogicznym okresie sezonu 2021/22, gdy wyjechało wówczas nieco ponad 5,5 mln ton zbóż.

Nie mniej jednak, pomimo iż spadki zostały zahamowane to ceny pszenicy konsumpcyjnej w kraju wahają się na stosunkowo niskich poziomach pomiędzy 700 a 900 zł/t. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie normą stała się wycena poniżej 700 zł za tonę i tylko nieliczne skupy oferują stawki powyżej 800 zł za tonę. Najniższą ceną jaka jest obecnie oferowana to 640 zł/t a maksymalnie jest to 830 zł/t.

Z kolei stawki za jęczmień paszowy rozpoczynają się od 600 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 770 zł. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 1200 zł/t. Na poziomach zbliżonych do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 600 do 750 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 530 do 750 zł/t, a paszowe od 500 do 700 zł/t. Z kolei w przypadku rzepaku maksymalna cena jaką ankietowane przez nas firmy skupowe oferują za rzepak wynosi 1660 zł/t. a minimalnie kupujący chcą płacić 1510 zł/t.

Niewesoła jest także sytuacja na rynku kukurydzy. Obecnie maksymalnie kupujący chcą płacić 850 zł, a cena minimalna spadła poniżej 800 zł i wynosi obecnie 750 zł, a więc są to stawki niższe niż jesienią płacono za mokrą kukurydzę.