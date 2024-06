Spadki wróciły na Matif, a amerykańscy farmerzy nie chcą sprzedawać po tak niskich cenach

Pomimo cięć produkcji w Rosji USDA prognozuje globalne zapasy końcowe pszenicy na 252,3 mln ton. To o 7 mln ton mniej r/r, jednak nadal więcej niż oczekiwali analitycy – 251,2 mln ton. Sytuacji nie poprawia wzrost wartości euro w stosunku do dolara. W efekcie cena pszenicy spadła wczoraj w Paryżu o 6,5 EUR/t do 240 EUR/t.

Ceny pszenicy

– USDA obniżył prognozę zbiorów w Rosji o 5 mln ton do 83 mln ton, nadal powyżej szacunków rosyjskich analityków na poziomie około 80 mln ton. Prawdopodobne jest, że w nadchodzących miesiącach USDA dokona dalszych obniżek. Prognozę eksportu dla Rosji obniżono o 4 mln ton do 48 mln ton, czyli o 6 mln ton mniej niż w sezonie 2023/24. Cięcia miały miejsce także na Ukrainie , gdzie zmniejszono zbiory o 1,5 mln t do 19,5 mln t oraz eksport o 1 mln t do 13 mln t – informuje serwis Kaack.

W najnowszym raporcie WASDE obniżono szacunki zbiorów dla Unii Europejskiej o 1,5 mln ton do 130,5 mln ton, jednak o 2 mln ton do 44,5 mln ton ma się zmniejszyć również zużycie. Prognoza eksportu została zwiększona o 1 mln ton do 35 mln ton ze względu na mniejszą podaż pszenicy rosyjskiej.

– Zapasy końcowe na sezon 2024/25 w UE szacowane są obecnie na 11,44 mln ton, czyli o 3 mln ton mniej niż w maju i prawie 4 mln ton mniej niż rok do roku – czytamy w serwisie Kaack.

Ceny soi i rzepaku

Cena rzepaku spadła wczoraj o 4,75 EUR/t do 465 EUR/t, a soi w Chicago o 0,75 ct do 1177,25 ct/bu (402 EUR/t).

– Globalne zapasy końcowe soi na rok 2023/24 zostały obniżone nieco mniej niż oczekiwało USDA. Nastąpił również niewielki spadek zapasów końcowych na sezon 2024/25 w porównaniu z majowym WASDE. Jednakże w dalszym ciągu gwałtownie rosną z roku na rok: ze 111 mln ton do rekordowej wartości 128 mln ton – informuje Kaack.

Ceny kukurydzy

Cena kukurydzy spadła w Paryżu o 3,25 EUR do 215,75 EUR/t i wzrosła w Chicago o 4,75 ct do 454,25 ct/bu (166 EUR/t), co jest najwyższą wartością od 2 tygodni. Wzrost za oceanem wiąże się m.in. z niską podażą ziarna, bowiem amerykańscy farmerzy wstrzymują się ze sprzedażą czekając na wyższe ceny.

W raporcie WASDE USDA nie dokonał zmian w prognozach stanu zapasów końcowych w Stanach Zjednoczonych . Nie uległa zmianie także prognoza zbiorów na sezon 2023/24 w Brazylii (122 mln ton) i Argentynie (53 mln ton).