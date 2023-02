Spadki ponownie zagościły na polskim rynku: Ceny zbóż 21.01.2023

Po niewielkich wzrostach w ubiegłym tygodniu obecnie mamy powrót do spadków na krajowym rynku zbóż. Zmiany nie są na razie zbyt duże, bo są to wielkości rzędu 10-20 zł na tonie, jednak nie pozwoliły sprzedającym zbyt długo cieszyć się wyższymi cenami.

Spadkom na polskim rynku z pewnością sprzyjają ruchy w dół na giełdach światowych, zarówno na Matif w Paryżu jak i na CBoT w Chicago. Sytuacji nie polepsza również fakt braku większego zainteresowania ze strony kupujących, którzy cały czas deklarują, że ich magazyny są pełne.

Tym rolnikom, którzy nie muszą sprzedawać, również nie śpieszno do punktów skupu, co powoduje ogólny zastój na rynku i tylko minimalne ruchy cenowe, które ograniczają się do poziomu 10-20 zł na tonie, co można uznać za dreptanie w miejscu.

Te wszystkie czynniki sprawiają, że obecnie za pszenicę w portach płaci się następujące stawki: za klasyczną pszenicę konsumpcyjną jest to tylko 1340 zł/t, 13,5% jest wyceniana po 1370 zł/t, a ta o 14% zawartości białka jest po 1400 zł/t. Nie dziwi więc fakt, że na krajowym rynku ceny są bardzo niskie i ograniczają się do poziomów najczęściej 1140–1280 zł/t.

Od dłuższego już czasu na stosunkowo niskich poziomach utrzymują się ceny jęczmienia paszowego, który kupowany jest poniżej 1 tys. zł /t i obecnie najniższe stawki rozpoczynają się od 920 zł/t, choć takich ofert nie jest dużo. Maksymalną stawką jest natomiast obecnie 1100 zł. Nieco więcej kupujący są skłonni płacić za pszenżyto, gdzie minimalną ceną jest 950 zł a maksymalną 1150 zł/t.

Nie zachwycają także ceny żyta i to zarówno konsumpcyjnego jak i paszowego. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 900 do 1050 zł/t, a paszowe od 850 do 1000 zł/t.

Nadal także ceny rzepaku nie rozpieszczają kupujących i pojawiają się oferty kupna nawet po 2150 zł/t, choć trzeba powiedzieć, że jest ich bardzo mało. Średnia cena skupu oscyluje obecnie w okolicach 2400 zł/t, a maksymalnie można uzyskać 2650 zł/t.

Rozczarowani mogą również być ci, którzy posiadają na sprzedaż suchą kukurydzę, gdyż ceny skupu tego gatunku rozpoczynają się od 980 zł/t, a maksymalną ceną na chwilę obecną jest kwota 1220 zł/t.