Spadki na Matifie wyhamowały. Sprawdź ceny zbóż na światowych giełdach 19.12.2023

Wczorajsza sesja na paryskim Matifie zakończyła się wzrostami; pszenica zdrożała o 1,25 EUR/t do 224 EUR/t, rzepak o 1,75 EUR/t do 432,75 EUR/t, a kukurydza o 1 EUR/t do 198.75 EUR/t.

Nieco inny przebieg miała sesja w Chicago; osiągnięcie tygodniowego szczytu spowodowało realizację zysków i ostatecznie spadek o 12,5 ct do 617 ct/bu (208 EUR/t). W poniedziałek Arabia Saudyjska kupiła 1,35 mln ton pszenicy, jednak prawdopodobnie w większości jest to ziarno rosyjskie. SovEcon przewiduje, że Rosja wyeksportuje w grudniu 4 mln ton pszenicy.

Cena kukurydzy spadła w Chicago o 6 ct do 477 ct/bu (172 EUR/t). – Na handel w USA miał wpływ słabszy rynek soi. Niedawne deszcze w Brazylii i Argentynie spowodowały, że obawy o straty w plonach nieco osłabły. Jednak opady w Brazylii były niższe niż oczekiwano, a obecnie według prognoz do końca miesiąca w niektórych obszarach północnych będzie bardziej sucho – informuje Kaack.

Agripreis w perspektywie miesiąca oceniła trend spadkowy dla cen kukurydzy przy sprawdzalności prognozy na poziomie 72%.

– SovEcon nadal oczekuje, że Rosja wyeksportuje 500 000 ton kukurydzy w grudniu, tyle samo, co w październiku i listopadzie. W przypadku jęczmienia SovEcon spodziewa się w grudniu wolumenu na poziomie 200 tys. ton, czyli o 100 tys. ton mniej niż przewidywano tydzień temu i o 200 tys. ton poniżej wyniku listopadowego – czytamy w serwisie Kaack.

Rekordowo nadal importują Chiny – 3,59 mln ton w listopadzie, czyli o 384% więcej r/r.