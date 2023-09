Spadki mniejsze od oczekiwanych: Ceny bydła mięsnego 07.09.2023

Nowy miesiąc rozpoczął się od nieznacznych spadków cen w skupach, jednakże ich skala nie jest tak duża, jak jeszcze w ubiegłym tygodniu zapowiadali skupujący.

Skupujący liczyli na zwiększoną podaż bydła od początku września i z tego powodu nie kwapili się do większych podwyżek. Jednakże ruch w skupach zwiększa się bardzo powoli i to niejako hamuje obniżki, których skala jest dużo niższa niż to co zapowiadali w ubiegłym tygodniu skupujący, choć faktem jest, że ceny, zwłaszcza minimalne, nieznacznie spadły.

Ceny na dzień 07.09.23 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 8,8 – 13,5 zł netto/kg

– jałówki 7 -13 zł netto/kg

– krowy 5 – 10 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 17,5 – 21,5 zł netto/kg

– jałówki 17 – 22 zł netto/kg

– krowy 13,5- 18,5 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 5 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.